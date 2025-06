Người Quảng Ngãi ở quê có nhiều cách tiết kiệm điện 'độc, lạ'

Đất ở quê Quảng Ngãi rộng nên nhiều gia đình ở xóm tôi có vườn cây xanh, cây ăn quả. Nhờ vậy mà vào mùa nắng nóng nhà nào cũng mát mẻ với gió trời tự nhiên.

Có nhà được con cái ở xa về trang bị quạt hơi nước đắt tiền, máy lạnh cho cha mẹ, thế nhưng hầu như các ông cha bà mẹ quê rất ít khi nào sử dụng vì sợ tốn điện.

Ngành điện tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm tiết kiệm điện và sử dụng an toàn xuống tới từng hộ dân Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Để giảm bớt tiền điện, nhất là vào những ngày nắng nóng, thường thì buổi trưa cả nhà mang ghế bố hoặc mắc võng phía trước sân nhà hoặc ra sau vườn nhà để nghỉ ngơi, tận hưởng khí trời tự nhiên mát mẻ lại tốt cho sức khỏe.

Có những ngày oi bức đến chiều tối, bụi tre "già", hàng cây gòn rợp bóng mát ở đầu xóm trở thành nơi ngồi nghỉ ngơi trò chuyện, nơi mắc võng của bà con trong xóm để tận hưởng gió trời, kết nối tình làng nghĩa xóm. Đây cũng là nơi mà nhiều người trong xóm tổ chức mấy bàn tiệc, mời bà con đến dự vì mát mẻ, đỡ tốn điện nếu tổ chức ở nhà mỗi khi nhà có giỗ chạp.

Muốn sử dụng an toàn phải 'né' mua thiết bị điện "3 không"

Nếu nói về chuyện tiết kiệm điện, nước thì cô ruột, em ba tôi ở quê cũng thuộc hàng "thứ dữ". Cô nghèo khó, "ít chữ" nên chuyện tiết kiệm, "hà tiện" sử dụng điện đã là "máu thịt" trong cô. Cô chịu nóng rất giỏi, y như ba tôi. Những lần về quê ghé thăm cô, hầu như rất ít thấy cô mở quạt dù có hôm tiết trời nóng nực. Đến tối cô mới bật đèn. Cầm cái quạt mo hay cái bìa giấy cứng quạt "phạch phạch", với cô cũng đủ mát. Những khúc củi khô trong vườn, những tàu dừa cô lượm ở bờ rào mang về chặt ra, phơi khô rồi bó lại, để dành nấu cơm, nấu nước cho đỡ tốn điện dù con cái mua cho cô nồi cơm điện, bếp từ…

Không chỉ tiết kiệm điện, người thân quen, bà con trong xóm tôi cũng tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc an toàn trong việc sử dụng điện, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới. Có thời gian, nhiều người truyền tai nhau mua những thiết bị điện, đồ điện gia dụng về sử dụng vì có giá rẻ như thiết bị sạc điện thoại di động, bàn là điện, nồi lẩu điện, bình đun điện....

Hầu hết những thiết bị điện này được nhiều người mua ở lề đường, ngoài "chợ trời" hoặc mua trên mạng xã hội và hoàn toàn "3 không": Không có địa chỉ nơi sản xuất, không nhãn mác, không có thời hạn bảo hành… Thực tế đã có một số trường hợp thiết bị điện gia dụng mua về sử dụng chưa bao lâu đã bị hư hỏng, bị cháy, thậm chí là sạc điện thoại bị nổ vì mua phải hàng kém chất lượng…

Ở quê, nhiều người có thói quen sau khi sạc chỉ rút điện thoại mà không lấy dây sạc ra khỏi ổ cắm, vừa gây lãng phí điện, không an toàn mà còn làm giảm tuổi thọ của bộ sạc pin điện thoại Ảnh: TGCC

Người dân Quảng Ngãi nông thôn quê tôi đất hầu như nhà nào cũng có mảng xanh mát mẻ trước nhà và khoảnh vườn sau trồng nhiều cây xanh Ảnh: TGCC

Vì làm việc trong lĩnh vực liên quan đến giảng dạy và công tác an toàn nên tôi đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các thiết bị điện an toàn và thường xuyên góp ý, tư vấn cho người thân quen, bà con lối xóm trong việc lựa chọn, mua các sản phẩm thiết bị điện phải đảm bảo an toàn. Tiết kiệm nhưng phải đảm bảo an toàn.

Đối với các thiết bị điện như sạc điện thoại, bình đun nước sôi, bàn là... tuyệt đối không vì ham giá rẻ mà mua hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi trên mạng, hàng không có địa chỉ, nơi sản xuất rõ ràng và thời hạn bảo hành... Những sản phẩm này sử dụng vừa không đảm bảo an toàn lại "ngốn" rất nhiều điện năng. Tiết kiệm nhưng mua những thiết bị điện "trôi nổi" có khi gây họa cho người thân, gia đình. Thiết bị điện chính hãng mới đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Thú thật, tôi rất vui vì những góp ý, tư vấn của tôi được người thân quen, người dân hàng xóm ở quê Quảng Ngãi "lắng nghe, thấu hiểu". Tôi mừng vì ý thức tiết kiệm, an toàn trong việc sử dụng điện của bà con thân quen và cộng đồng địa phương nơi quê nhà ngày một bài bản hơn trong cuộc sống hằng ngày.