Người Sài Gòn vui đêm Giáng sinh đặc biệt: Vắng hơn nhiều so với năm ngoái

“Năm ngoái chen chân không nổi, năm nay thì…”

Hơn 18 giờ, nhiều người chọn ghé trung tâm thương mại Takashimaya (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1) để vui Giáng sinh khiến nơi này có phần đông đúc. Anh Lê Chí Hòa (32 tuổi, Q.Bình Thạnh) cho biết khi vừa đến đây anh phải gửi xe đến tầng hầm thứ 5 của siêu thị và phải chờ gần 15 phút thì mới vào được thang máy vào bên trong. Trước khi vào siêu thị, anh Hòa cũng như nhiều khách hàng đến vui chơi, mua sắm được đo thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thẻ xanh, thẻ vàng.

Nhà ở Bình Thạnh nhưng suốt 4 năm qua, mỗi dịp Noel anh Hòa đều dẫn vợ và con gái đến siêu thị này để chụp hình cũng như ăn uống. Nhìn dòng người xung quanh, anh nhận định dù hôm nay có đông đúc người nhưng so với mọi năm thì vẫn còn rất vắng vẻ. “Đông là đông so với lúc bình thường thôi chứ so với ngày này năm ngoái thì sao mà bằng được. Năm ngoái tới đây tôi chen chân không nổi luôn nói gì tới chụp ảnh. Lần đầu tôi thấy Giáng sinh mà Sài Gòn thưa người như vậy”, anh nhớ lại.

Anh cho biết hôm nay là dịp cuối tuần, trùng hợp cũng là ngày Giáng sinh nên sẽ vui chơi thoải mái hơn. Đến nơi đông người, anh và gia đình cho biết có mang theo chai nước rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang “xịn” để đảm bảo an toàn cho bản thân trong bối cảnh dịch bệnh.

Còn chị Hana (33 tuổi, ngụ Q.3) tối nay cũng dẫn con gái tới siêu thị này để chụp ảnh kỷ niệm. Chị cho biết 4 năm qua năm nào chị cũng đến siêu thị này như một truyền thống vì trang trí bắt mắt và có không khí Giáng sinh.

“Một số người chụp ảnh cho con cởi khẩu trang ra rồi đóng lại liền nhưng tôi không làm vậy vì sợ. Mùa dịch qua gia đình tôi giữ kỹ lắm, không ai bị nhiễm bệnh nên lúc nào cũng tuyệt đối 5K. Chơi vui nhưng không bỏ quên 5K ở nhà”, chị cười nói rồi tiếp tục vui chơi cùng con gái.

Trong khi đó, tại khu vực nhà thờ Tân Định (Q.3) đông nghịt người đến cầu nguyện, vui chơi Giáng sinh. Theo ghi nhận, đường Hai Bà Trưng trước nhà thờ xảy ra tình trạng ùn tắc vì dòng người dừng lại phía trước nhà thờ khá nhiều. Nhiều người lo lắng nên không vào trong mà ở bên ngoài cổng.





Anh Lê Hoàng Nam (34 tuổi) chở vợ và con gái đến nhà thờ để chụp ảnh, tuy nhiên khi thấy đông người thì gia đình anh Nam quyết định đổi sang địa điểm khác để chụp. "Không nghĩ là hôm nay đông vậy luôn, đông thì đông nhưng cũng không bằng năm ngoái. Thôi chúng tôi tìm chỗ vắng hơn cho an toàn", nói xong anh chở gia đình rời đi.

Chung một điều ước Giáng sinh

Tối nay, khu vực Trung tâm Sài Gòn cũng vắng lặng hơn bình thường. Những địa điểm vui chơi quen thuộc như Nhà Thờ Đức Bà (Q.1), trước tòa nhà Diamond Plaza (Q.1), Hồ Con Rùa (Q.1)... đều khá vắng người. Đa số những người đi chơi Noel đều chủ động phòng dịch Covid-19 bằng cách luôn đeo khẩu trang, tránh chỗ đông người và túc trực chai xịt để sát khuẩn thường xuyên.

Cùng gia đình đến khu trung tâm để tận hưởng không khí Giáng sinh, anh Võ Việt Bách (ngụ TP. Thủ Đức) nhận xét so với mọi năm thì không khí Noel năm nay trầm hơn hẳn. Vì di chuyển đoạn đường khá xa nên anh Bách dự tính sẽ đi một vòng trung tâm thành phố, ghé vào các nhà thờ rồi mới về nhà. Cũng như nhiều người khác, anh mong muốn một mùa giáng sinh an lành, dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường.

Chị Nguyễn Phương Kim Phụng (36 tuổi, ngụ Q,3) cùng mẹ ruột và các con đến trung tâm thương mại Takashimaya vui chơi cũng cho biết Giáng sinh năm nay họ chỉ có duy nhất một điều ước là mong Sài Gòn trở lại như hồi trước dịch.

“Mong ai ai cũng bình an bên người thân và gia đình. Mong cho dịch Covid-19 sớm qua để không còn ai phải khổ. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh và năm mới 2022 anh lành”, chị Phụng nhắn nhủ.