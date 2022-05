Người sáng lập Luna Do Kwon đối mặt cáo buộc gian lận

Trong lần này, Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc gian lận xuất hiện từ một nguồn được biết đến qua tài khoản Twitter mang tên FatManTerra trong một loạt các tweet được đăng vào ngày 25.5. Trên hồ sơ Twitter, FatManTerra tự mô tả là “FatMan từ Diễn đàn Nghiên cứu Terra”, một nguồn rò rỉ tin tức quen thuộc trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Những lời buộc tội

Cụ thể, các tweet của FatManTerra cáo buộc rằng “ai đó”, người có quyền truy cập vào nhiều hợp đồng cung cấp tiền và nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider - LP), đã phân tán mã thông báo Mirror Protocol (MIR) trên một số lượng lớn ví để giao thức này trông có vẻ như được phân cấp hơn. Theo FatManTerra, Mirror Protocol chỉ là “giao thức trò hề” được tạo ra bởi Terraform Labs với mục đích mang lại lợi ích cho Do Kwon và các nhà đầu tư mạo hiểm (VC), “trong khi thao túng quản trị và vặn vẹo, làm khó bán lẻ”.

FatManTerra đã sử dụng Etherscan để phát hiện ra một ví đã triển khai các hợp đồng thông minh nâng cao năng suất Mirror Protocol, sau đó truy tìm chuyển khoản từ ví này. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đây cũng là một trong những ví MIR hàng đầu. Bên cạnh đó, FatManTerra cũng liệt kê các dữ kiện bổ sung, chẳng hạn ví này đã tạo ra một hợp đồng thông minh mà FatManTerra lập luận là một phần của cơ sở hạ tầng lỗ sâu (wormhole) Terra và LP của Mirror Protocol.





Chiều sâu của cáo buộc gian lận

FatManTerra đã phát hiện ra một số ví tham gia vào việc kết nối các mã thông báo qua wormhole nói trên, bao gồm việc chuyển tài sản từ Ethereum sang Terra, mua các đợt TerraUSD (UST) trị giá 750 triệu USD, và sau đó phân tán chúng trên nhiều ví theo cách tương tự.

Một trong những ví mà FatManTerra đang chú ý đặc biệt là các mã thông báo được chuyển đến địa chỉ của một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), nơi Do Kwon được cho là cố vấn chính thức. Cuối cùng, thông qua “mê cung” của ví, FatManTerra lập luận rằng tài sản MIR đã được chuyển đến KuCoin và Binance, sau đó chúng được bán trên thị trường mở. FatManTerra khuyến nghị mỗi người nên tự nghiên cứu và đưa ra kết luận của riêng mình. DAO là hình thức tổ chức xây dựng bởi quy tắc được mã hóa dưới dạng chương trình máy tính minh bạch, được kiểm soát bởi các thành viên của tổ chức và không bị ảnh hưởng bởi chính quyền trung ương.

Cáo buộc trốn thuế

Ngày 21.5, FatManTerra cáo buộc Do Kwon trốn thuế hơn 78 triệu USD, đây là tiền thuế kinh doanh chưa nộp. Do Kwon đã trực tiếp khẳng định rằng anh và các công ty tiền điện tử của anh không có nghĩa vụ nộp thuế chưa thanh toán ở Hàn Quốc. Hiện tung tích của ông chủ Terraform, một trong những trọng tâm cuộc điều tra của cảnh sát về hành vi trốn thuế, vẫn còn chưa rõ ràng vì không tìm thấy Do Kwon tại văn phòng của công ty ở Singapore, hoặc tại nơi ở của anh.