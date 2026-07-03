Người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn của Công nương Diana giờ ra sao?

Trevor Rees-Jones là vệ sĩ riêng của doanh nhân Dodi Fayed, bạn trai Công nương Diana. Ông có mặt trên chiếc Mercedes chở Công nương Diana, Dodi Fayed và tài xế Henri Paul khi xe gặp tai nạn trong đường hầm Pont de l'Alma (Paris, Pháp) vào ngày 31.8.1997.

Cuộc sống kín tiếng sau vụ tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn khiến Công nương Diana, khi đó 36 tuổi, Dodi Fayed (42 tuổi) và Henri Paul (41 tuổi) thiệt mạng do vết thương quá nặng. Trevor Rees-Jones là người duy nhất sống sót nhưng phải chịu những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và khuôn mặt, đồng thời bị mất trí nhớ do chấn thương sọ não.

Trevor Rees-Jones là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn xe hơi khiến Công nương Diana thiệt mạng tại Paris (Pháp) năm 1997 Ảnh: Reuters

Sau khi rời công ty của tỉ phú Mohamed Al-Fayed, cha của Dodi Fayed vào năm 1998, Trevor Rees-Jones từng bước gây dựng lại sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh quốc tế. Đến tháng 8.2017, Trevor Rees-Jones gia nhập Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca với vai trò Giám đốc An ninh toàn cầu và hai năm sau được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận an ninh của doanh nghiệp này.

Theo hồ sơ cá nhân trên LinkedIn, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh doanh nghiệp, từng phụ trách xây dựng chiến lược an ninh, quản lý khủng hoảng, bảo vệ lãnh đạo cấp cao và điều hành các chương trình điều tra nội bộ. Hiện ông sinh sống tại thành phố Shrewsbury, hạt Shropshire, Anh.

Bác sĩ tâm thần Maurice Lipsedge, chuyên gia từng tham gia cuộc điều tra Operation Paget do cựu Cảnh sát trưởng Lord Stevens chỉ đạo nhằm xem xét các giả thuyết xoay quanh cái chết của Công nương Diana, cho biết Trevor Rees-Jones chỉ còn nhớ rất ít về những gì xảy ra ngay trước và sau vụ va chạm.

Theo vị chuyên gia, khả năng ghi nhớ của ông khó có thể hồi phục. Kết luận điều tra cũng cho thấy Trevor Rees-Jones vẫn tỉnh táo sau cú va chạm dù bị thương rất nặng. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng ở não khiến ông hoàn toàn không thể nhớ được diễn biến của vụ tai nạn.

Thông tin về công việc hiện nay của ông không được công khai chi tiết. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết trong đại dịch Covid-19, ông từng tham gia bảo đảm an ninh cho các hoạt động toàn cầu của AstraZeneca.

Đến nay vẫn chưa rõ phạm vi công việc của ông có bao gồm việc bảo vệ các lãnh đạo cấp cao phụ trách chương trình vaccine Covid-19 hay giám sát an ninh tại các phòng thí nghiệm và hệ thống sở hữu trí tuệ của tập đoàn hay không.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật để giành lại sự sống

Sau vụ tai nạn tại Paris năm 1997, Trevor Rees-Jones được đưa vào trạng thái hôn mê có kiểm soát trong 10 ngày do bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và ngực.

Toàn bộ xương trên khuôn mặt của ông đều bị gãy. Các bác sĩ đã mất khoảng 10 giờ phẫu thuật tái tạo khuôn mặt, sử dụng khoảng 150 tấm nẹp và chi tiết bằng titan, đồng thời dựa trên những bức ảnh chụp trước tai nạn để phục hồi cấu trúc khuôn mặt.

Những chấn thương này cũng khiến ông rơi vào tình trạng mất trí nhớ kéo dài trong nhiều tháng. Mặc dù nhiều lần được các điều tra viên thẩm vấn trong quá trình làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, Trevor Rees-Jones luôn khẳng định ông không thể nhớ bất kỳ điều gì về những giây phút trước khi chiếc xe lao vào đường hầm cũng như thời điểm xảy ra va chạm, do di chứng chấn thương não để lại.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, Trevor Rees-Jones từng bước xây dựng lại sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh Ảnh: AFP

Sau khi bình phục, Trevor Rees-Jones từng quay lại làm việc trong thời gian ngắn tại chuỗi cửa hàng bách hóa Harrods của Mohamed Al-Fayed ở London (Anh). Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, ông quyết định nghỉ việc vì không muốn tiếp tục đối mặt với sự chú ý quá lớn của truyền thông liên quan đến cái chết của Công nương Diana.

Ông sau đó làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong bộ phận gìn giữ hòa bình trước khi chuyển sang lĩnh vực an ninh doanh nghiệp. Trevor Rees-Jones tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn dịch vụ dầu khí Mỹ Halliburton, nơi ông làm việc trong 6 năm và giữ vị trí giám đốc phụ trách các hoạt động an ninh quốc tế.

Năm 2000, ông hợp tác với cây bút Moira Johnston để xuất bản cuốn sách The Bodyguard's Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor (tạm dịch: Câu chuyện của người vệ sĩ: Diana, vụ tai nạn và người sống sót duy nhất), kể lại những gì ông trải qua trước và sau thảm kịch.

Trevor Rees-Jones tái hôn vào năm 2003. Kể từ đó, ông gần như tránh xa truyền thông và duy trì cuộc sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng cập nhật những dấu mốc nghề nghiệp trên trang LinkedIn cá nhân.