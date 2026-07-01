Qua đời nhiều năm, Công nương Diana vẫn ảnh hưởng đến cuộc đời các cháu

Di sản của Diana vẫn hiện diện trong Hoàng gia Anh

"Tôi rất muốn được nghe lời khuyên của mẹ. Tôi muốn mẹ được gặp Catherine và chứng kiến các con tôi lớn lên. Điều đó khiến tôi buồn, vì mẹ sẽ không thể làm được và các con tôi sẽ không bao giờ biết đến bà", William chia sẻ với tạp chí British GQ.

Dù vậy, trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy phát hành năm 2017, vị vua tương lai cho biết anh vẫn giữ ký ức về mẹ bằng cách thường xuyên kể về bà nội Diana cho các con nghe.

Diana luôn muốn William và Harry có tuổi thơ gần gũi với đời sống bình thường, dù cả hai lớn lên trong khuôn khổ hoàng gia và sự chú ý của truyền thông Ảnh: Reuters

Về phía Harry, anh từng nói trong chương trình Today năm 2022 rằng anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống. Anh chia sẻ rằng càng về sau, đặc biệt là trong những năm gần đây, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Với Harry, Công nương Diana như vẫn đang âm thầm ở bên và tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Khi còn sống, Diana luôn cố gắng để William và Harry được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài cung điện nhiều nhất có thể. Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với chương trình Panorama của BBC năm 1995, bà kể rằng mình từng đưa hai con đến bệnh viện, trung tâm hỗ trợ người vô gia cư và nhiều nơi mà những đứa trẻ trong hoàng gia ở độ tuổi đó có lẽ hiếm khi đặt chân tới.

Theo Diana, nhờ những trải nghiệm ấy, William và Harry có được sự hiểu biết về đời sống thực tế. "Có thể sau này các con tôi chưa chắc đã dùng đến những điều đó, nhưng hạt giống đã được gieo. Tôi hy vọng nó sẽ lớn lên, bởi tri thức chính là sức mạnh", bà nói.

William mới 15 tuổi khi Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997. Trong bộ phim tài liệu về mẹ, anh từng nói: "Mẹ đã cho chúng tôi những hành trang đúng đắn và chuẩn bị cho chúng tôi bước vào cuộc sống theo cách tốt nhất mà mẹ có thể, dù tất nhiên mẹ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này".

Tuy nhiên, khi còn nhỏ, William và Harry chưa chắc đã nhận ra mẹ mình là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Với họ, Diana trước hết là một người mẹ gần gũi, vui vẻ và có phần tinh nghịch. Trong phim tài liệu, Harry gọi mẹ là "một trong những phụ huynh nghịch ngợm nhất". Còn William nhớ về bà như một người rất đời thường, luôn thích tiếng cười và sự vui vẻ: "Mẹ luôn hiểu rằng bên ngoài những bức tường cung điện còn có một cuộc sống thật sự".

Harry cũng cho biết Diana từng quyết tâm để hai con có cuộc sống bình thường nhất có thể, bất chấp việc họ lớn lên trong ánh hào quang và sự chú ý của truyền thông. Theo Harry, sự bình thường ấy đôi khi chỉ là việc mẹ đưa hai anh em đi ăn burger, lén đưa con vào rạp chiếu phim, hoặc lái chiếc BMW mui trần cũ đi trên những con đường quê trong lúc cả nhà cùng nghe nhạc Enya.

Dù cuộc đời ngắn ngủi, Công nương Diana vẫn để lại ảnh hưởng bền lâu đối với các con và cả những người cháu mà bà chưa từng gặp mặt Ảnh: Reuters

Năm 2017, Harry nói với Newsweek: "May mắn là tôi không bị tách rời hoàn toàn khỏi đời sống thực tế. Nhiều người có lẽ sẽ bất ngờ nếu biết William và tôi sống bình thường như thế nào".

Khi ấy, Harry cho biết anh vẫn tự đi mua sắm và luôn muốn giữ cho mình một cuộc sống tương đối bình thường. Anh cũng hy vọng nếu sau này có con, các con của anh cũng có được điều tương tự. Harry cho rằng nếu Diana còn sống, bà có lẽ đã phần nào đoán trước được quyết định của anh và Meghan Markle khi cả hai rời xa đời sống hoàng gia để tìm sự độc lập. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021, Harry nói anh cảm nhận rõ mẹ luôn ở bên trong suốt quá trình đó.

Trên thực tế, Diana cũng để lại cho Harry một sự hỗ trợ cụ thể. Harry từng chia sẻ rằng nếu không có khoản thừa kế từ mẹ, vợ chồng anh khó có thể thực hiện được quyết định rời hoàng gia. Tuy nhiên, Harry sau đó cũng thừa nhận rằng nếu còn sống, Diana hẳn sẽ rất đau lòng trước mối quan hệ rạn nứt giữa anh và William.

Hiện tại, William và Kate cũng đang truyền lại tinh thần trách nhiệm cho con trai cả, Hoàng tử George. Tuy nhiên, ngay từ đầu, hai vợ chồng đã cố gắng nuôi dạy cả ba người con theo cách gần gũi và bình thường nhất có thể.

Trong một tập của chương trình The Reluctant Traveler trên Apple TV+, William từng chia sẻ rằng cuộc sống làm cha của anh cũng giống nhiều phụ huynh khác. Anh đưa con đi chơi, chở con đi học, tham gia các ngày hội thể thao, theo dõi các trận đấu và chơi cùng con trong vườn khi có thời gian. "Việc đưa con đi học gần như diễn ra hằng ngày. Catherine và tôi cùng chia sẻ việc đó, dù có lẽ cô ấy làm nhiều hơn", William nói.

Ba người con của William và Kate hiện vẫn chưa có điện thoại riêng. Tuy nhiên, Thân vương xứ Wales cho biết George có thể sẽ được dùng điện thoại với quyền truy cập giới hạn khi chuyển lên bậc trung học. Cậu bé dự kiến theo học tại Eton College vào mùa thu, nối bước cha và chú của mình.

Theo William, tất cả những điều anh làm hiện tại đều hướng đến tương lai của các con: "Nếu không tạo cho con một mái ấm hạnh phúc, lành mạnh và ổn định ngay từ bây giờ, tôi nghĩ chúng ta đang khiến các con dễ gặp khó khăn hơn sau này".

Nhiều năm sau ngày Diana qua đời, ảnh hưởng của bà vẫn không dừng lại ở William và Harry. Nó tiếp tục hiện diện trong cách hai người con trai của bà yêu thương, bảo vệ và nuôi dạy thế hệ tiếp theo.