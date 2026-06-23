Hoàng tử Harry tái ngộ vua cha, mối quan hệ với anh trai có bớt căng thẳng?

Việc Hoàng tử Harry chuẩn bị trở về Anh và tái ngộ Vua Charles III đang thu hút sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia Hoàng gia Anh, cuộc đoàn tụ được mong đợi này khó có thể tạo ra bước ngoặt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Harry và William.

Khả năng hòa giải vẫn còn xa

Trao đổi với Page Six ngày 22.6, chuyên gia bình luận hoàng gia Amanda Matta cho biết hiện tại gần như không có cơ sở để đưa ra kết luận rằng mối quan hệ giữa hai anh em sẽ sớm được cải thiện. "Tôi nghĩ gần như không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về khả năng hòa giải giữa Harry và William ở thời điểm này", bà nói.

Mối quan hệ giữa hai hoàng tử nước Anh được cho là vẫn trong giai đoạn căng thẳng kể từ khi Harry và vợ chuyển đến Mỹ Ảnh: AFP

Amanda Matta, đồng dẫn chương trình podcast Off With Their Headlines, nhận định rằng trong tất cả các mối quan hệ phức tạp bên trong Hoàng gia Anh, mối quan hệ giữa Harry và William hiện là căng thẳng nhất. Theo bà, Hoàng tử William đang cố gắng xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong tương lai. Điều này phần nào thể hiện qua những thông tin được truyền thông đăng tải về việc anh không đồng tình với cách Vua Charles III xử lý một số vấn đề nhạy cảm trong gia đình, bao gồm cả những tranh cãi liên quan đến cựu Hoàng tử Andrew trước đây và khả năng Harry trở lại Anh hiện nay.

Cùng quan điểm, phóng viên hoàng gia Emily Nash cho rằng khả năng hai anh em tái hợp trong chuyến đi sắp tới là rất thấp. "Tôi thực sự không kỳ vọng điều gì sẽ xảy ra trong chuyến thăm lần này", bà nói, đồng thời thừa nhận rằng mọi khả năng vẫn có thể xảy ra. Theo Emily Nash, nếu chuyến trở về của Harry trùng với một sự kiện lớn, việc hai anh em xuất hiện tại cùng một địa điểm là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, với tình trạng rạn nứt kéo dài hiện nay, bà không cho rằng họ sẽ chủ động dành thời gian cho nhau chỉ vì Harry quay trở lại Anh.

Vua Charles III được cho là tập trung vào việc gặp con trai và các cháu. Khi được hỏi liệu Vua Charles III có đóng vai trò trung gian giúp hai con trai hàn gắn hay không, Emily Nash cho rằng nhà vua hiện không muốn can thiệp quá sâu vào mối quan hệ giữa William và Harry. "Tôi nghĩ điều mà nhà vua quan tâm nhất lúc này là được dành thời gian cho người con trai mà ông đã lâu không gặp", bà chia sẻ.

Emily Nash cũng cho rằng việc có cơ hội gặp lại các cháu nội có thể là ưu tiên hàng đầu của Vua Charles III trong chuyến thăm lần này. Trong khi đó, Amanda Matta nhận định rằng nếu muốn tiến tới hòa giải, Hoàng tử William cần tiếp cận vấn đề một cách thực tế thay vì để cảm xúc chi phối. Bà cho rằng William là người vẫn giữ lập trường cứng rắn suốt nhiều năm qua, khi xem những hành động của Harry là sự phản bội khó có thể tha thứ. Theo Amanda Matta, nếu trong thời gian tới xuất hiện một cuộc gặp riêng giữa hai anh em, đó sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thấy các kênh liên lạc đang được nối lại.

Nhiều chuyên gia nhận định cuộc gặp với Vua Charles III khó có thể ngay lập tức hàn gắn mối quan hệ giữa Harry và anh trai William Ảnh: Reuters

Dù vậy, Emily Nash nhấn mạnh rằng quá trình hòa giải sẽ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. "Những việc như thế này cần được thực hiện từng bước một. Khi những tổn thương và khoảng cách đã kéo dài quá lâu như trong gia đình này, sẽ không có chuyện mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm", bà nói.

Trung tuần tháng 6, Page Six xác nhận Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự định đưa các con trở lại Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022. Nguồn tin của tờ báo cho biết Harry rất mong muốn các con có cơ hội gặp gỡ và gần gũi hơn với ông nội là Vua Charles III.

Ít ngày sau đó, một số nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng nhà vua đã chủ động thể hiện thiện chí bằng cách mời gia đình Harry lưu trú tại một dinh thự hoàng gia trong thời gian ở Anh vào tháng tới. Ông cũng được cho là sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến an ninh cho gia đình con trai.

Trước đó, Harry và Meghan bị tước quyền được bảo vệ an ninh bằng ngân sách nhà nước tại Anh sau khi từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia và chuyển đến California, Mỹ vào năm 2020. Kể từ đó, mối quan hệ giữa vợ chồng Công tước xứ Sussex với Hoàng tử William và Công nương Kate được cho là ngày càng xa cách.