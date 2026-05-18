David Beckham và dàn sao Hollywood 'quay lưng' với vợ chồng Hoàng tử Harry?

Nguyễn Quang Hải
18/05/2026 12:50 GMT+7

Mối quan hệ của Meghan Markle và Hoàng tử Harry với nhiều ngôi sao đình đám Hollywood được cho là đã dần rạn nứt sau nhiều năm.

Daily Mail đưa tin hôm 17.5, đám cưới của Meghan MarkleHoàng tử Harry vào năm 2018 từng là sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, vợ chồng David Beckham và nhiều ngôi sao hạng A khác. Tuy nhiên, sau gần 8 năm, không ít mối quan hệ thân thiết ấy đã dần phai nhạt.

MC Oprah Winfrey được cho là đã giữ khoảng cách với vợ chồng Harry và Meghan Markle sau cuộc phỏng vấn gây chấn động năm 2021

Nhiều mối quan hệ từng thân thiết, giờ đã rạn nứt

Nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết vợ chồng Harry hiện gần như "không còn cây cầu nào để đốt", ám chỉ việc họ đã không còn đường lui và đánh mất khá nhiều mối quan hệ xung quanh. Dù vậy, theo nguồn tin này, Meghan Markle và Harry dường như không cho rằng nguyên nhân xuất phát từ chính mình. "Họ không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Họ chưa bao giờ nghĩ lỗi thuộc về bản thân", một người quen của cặp đôi tiết lộ.

Nguồn tin cho biết thêm Meghan Markle và Harry đặc biệt yêu thích việc kết giao với người nổi tiếng, đồng thời thường xuyên nhắc đến tên tuổi của các nhân vật đình đám trong các cuộc trò chuyện. "Họ thích cảm giác được gắn kết với những người nổi tiếng. Điều đó khiến họ hào hứng. Nhưng nếu ai đó không còn chủ động liên lạc, họ cũng không tự hỏi vì sao", người này nói thêm.

Nhà báo Paula Froelich của NewsNation cho rằng một số ngôi sao đã chủ động giữ khoảng cách với Meghan Markle vì lo ngại tên tuổi của họ bị liên kết với các hoạt động xây dựng thương hiệu cá nhân của cô. "Không ai muốn xuất hiện cùng Meghan nữa. Có nhiều lý do, nhưng một trong số đó là cô ấy có thể tận dụng tên tuổi của họ để quảng bá sản phẩm hoặc thời trang", Paula Froelich nhận định.

Một nguồn tin khác cho biết nhiều người nổi tiếng cũng cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên phải hỗ trợ tài chính cho cặp đôi, từ việc cho mượn chuyên cơ riêng đến chi trả các khoản phí ở sự kiện. "Meghan và Harry yêu cầu rất nhiều nguồn lực vì tin rằng việc được xuất hiện trong vòng tròn quan hệ của mình là một đặc quyền dành cho người khác. Họ nghĩ mình xứng đáng với mọi chuyến bay riêng", nguồn tin chia sẻ. Người này còn nhận xét Meghan Markle là "người cực kỳ tiết kiệm".

Ngoài Oprah Winfrey, nhiều ngôi sao hạng A khác cũng được cho là đã trở nên xa cách với nhà Sussex, trong đó có vợ chồng tài tử George Clooney và Amal Clooney, vợ chồng Beckham và tay vợt huyền thoại Serena Williams.

Theo Daily Mail, Serena Williams được cho là đã chủ động rời xa Meghan Markle. Một nguồn tin tiết lộ: "Serena không phải kiểu người thích drama và cô ấy đã quá mệt mỏi với mọi chuyện".

Vợ chồng David Beckham trở thành tỉ phú

Cựu đội trưởng tuyển Anh, Sir David Beckham, vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành vận động viên thể thao đầu tiên của quốc gia này đạt danh hiệu tỉ phú.

