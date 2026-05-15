Vợ chồng David Beckham trở thành tỉ phú

Hữu Tín
15/05/2026 20:05 GMT+7

Cựu đội trưởng tuyển Anh, Sir David Beckham, vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành vận động viên thể thao đầu tiên của quốc gia này đạt danh hiệu tỉ phú.

Theo danh sách những nhân vật thể thao giàu nhất nước Anh năm 2026 của tờ Sunday TimesSir David Beckham và vợ - Lady Victoria, hiện sở hữu tổng tài sản trị giá 1,185 tỉ bảng Anh (tương đương 1,6 tỉ USD). Con số này đã tăng gấp đôi so với mức ước tính 500 triệu bảng Anh trong bảng xếp hạng năm 2025.

Với thành tích này, nhà Beckham đứng vị trí thứ hai trong nhóm nhân vật thể thao giàu nhất nước Anh, chỉ xếp sau gia đình cựu ông trùm Công thức 1 (F1) Bernie Ecclestone (2 tỉ bảng Anh).

Bảng xếp hạng top 10 nhân vật thể thao giàu nhất nước Anh năm 2026 theo tờ Sunday Times

Đế chế kinh doanh đa lĩnh vực của nhà Beckham

Sự gia tăng tài sản đột biến của cựu tiền vệ Manchester United được cho là nhờ các khoản đầu tư chiến lược tại Mỹ. Cụ thể, giá trị cổ phần của Beckham tại câu lạc bộ Inter Miami đã tăng mạnh sau khi siêu sao Lionel Messi gia nhập đội bóng theo hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Hiện Inter Miami được ước tính là câu lạc bộ có giá trị nhất tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với mức định giá 1,45 tỉ USD.

Bên cạnh đó, một dự án phát triển bất động sản quy mô lớn liền kề với sân nhà của Inter Miami cũng mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhà Beckham. Ở lĩnh vực khác, thương hiệu thời trang mang tên Lady Victoria Beckham cũng lần đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 triệu bảng Anh. Công ty sản xuất phim của gia đình, đơn vị đứng sau series tài liệu ăn khách trên Netflix và các hợp đồng đại sứ thương hiệu dài hạn với Adidas, Hugo Boss cũng đóng góp đáng kể vào khối tài sản chung.

Trước đó, gia đình Beckham là tâm điểm của truyền thông vì rạn nứt với con trai cả Brooklyn

Trước đó, vợ chồng Beckham vướng vào những rạn nứt với con trai cả Brooklyn. Đỉnh điểm là vào tháng 1.2026, Brooklyn đã khiến truyền thông chấn động khi công khai tuyên bố "cắt đứt liên lạc" với cha mẹ thông qua một bài đăng dài trên mạng xã hội Instagram.

Trong tuyên bố, Brooklyn cáo buộc Sir David và Lady Victoria đã đặt "thương hiệu Beckham" lên trên tình cảm gia đình. Anh cho rằng cha mẹ mình luôn tìm cách kiểm soát các thông tin trên báo chí để gìn giữ hình ảnh, thậm chí từng có ý định "mua chuộc" quyền sở hữu bản quyền tên riêng của anh ngay trước lễ cưới năm 2022. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc thông qua luật sư và khẳng định: "Tôi không bị ai điều khiển, tôi chỉ đang đứng lên bảo vệ bản thân và vợ".

Huyền thoại bóng đá David Beckham tiếp tục chứng minh sức hút thương hiệu cá nhân khi ký hàng loạt hợp đồng trị giá hơn 25 triệu USD trước thềm FIFA World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ.

