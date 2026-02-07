Brooklyn Beckham và vợ lên kế hoạch nhận con nuôi

Daily Mail đưa tin ngày 7.2, con trai cả của David Beckham là Brooklyn Beckham đã có nhiều cuộc trao đổi nghiêm túc với vợ về việc cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ. Nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, họ mong muốn xây dựng một gia đình đông con, trong đó có ít nhất một người con không cùng huyết thống.

Vợ chồng Brooklyn Beckham tính chuyện con cái giữa mâu thuẫn gia đình

Nguồn tin chia sẻ rằng đây là quan điểm mà Brooklyn Beckham và Nicola Peltz hoàn toàn đồng thuận. Cả hai đều ý thức rõ về đặc quyền và điều kiện vượt trội mà mình đang có, từ đó mong muốn được san sẻ và trao cho một em bé hoặc một đứa trẻ kém may mắn cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo người này, cặp đôi đã nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch trên.

Cặp đôi được cho là đang cân nhắc kế hoạch nhận con nuôi Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Nguồn tin cũng tiết lộ với tờ The Sun rằng Nicola Peltz hiện chỉ nặng khoảng 41 kg sau khi giảm cân để phục vụ cho vai diễn sắp tới, khiến việc mang thai vào thời điểm này không khả thi. Nếu Brooklyn Beckham và Nicola Peltz thực sự không có con ruột, điều đó có thể trở thành cú sốc lớn đối với David và Victoria Beckham - những người luôn bày tỏ mong muốn được lên chức ông bà.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times vào năm 2022, Nicola Peltz từng tiết lộ Brooklyn Beckham háo hức có con sớm hơn cô, dù cả hai đều thống nhất muốn có một gia đình đông thành viên. Cô cho biết chồng mình mong có con "từ hôm qua", trong khi bản thân muốn chờ thêm vài năm. Nicola Peltz cũng nhấn mạnh mong muốn có nhiều con, khi Brooklyn Beckham có 3 anh chị em ruột còn cô xuất thân từ gia đình có tới 7 người con.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz mong muốn xây dựng một gia đình đông con Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Giữa lúc những đồn đoán về rạn nứt gia đình tiếp tục gia tăng, truyền thông Anh gần đây đăng tải loạt hình ảnh cho thấy Brooklyn Beckham dường như đã xóa bỏ hình xăm từng dành cho cha mình. Hình xăm mỏ neo lớn trên cánh tay phải của anh trước đây có khắc chữ "dad" cùng dòng chữ "Love you Bust" - biệt danh thân mật David Beckham dành cho con trai cả. Tuy nhiên, theo The Sun, hình xăm này hiện đã được chỉnh sửa thành các họa tiết trừu tượng và một ngôi sao, khiến thông điệp ban đầu trở nên mất dần ý nghĩa.

Trước đó, Brooklyn Beckham cũng từng xóa bỏ hình xăm "mama's boy" trên ngực, vốn là lời tri ân dành cho mẹ anh - Victoria Beckham.