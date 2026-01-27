Gia đình Beckham lần đầu xuất hiện sau bài đăng gây sốc của Brooklyn Beckham

Victoria Beckham và David Beckham rời đi sau khi được phong tước hiệp sĩ ở Pháp ẢNH: AFP

Hôm 26.1, Victoria Beckham được phong tước Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres) tại Paris (Pháp). Đây là sự công nhận dành cho những nghệ sĩ, nhân vật văn hóa đã có những đóng góp cho nền nghệ thuật, văn học. Dịp đặc biệt này, cựu thành viên nhóm Spice Girls được chồng - David Beckham và các con: Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi) có mặt để ủng hộ. Một số bạn bè thân thiết của cô cùng bạn gái của hai con trai cũng tề tựu để chúc mừng ngôi sao 51 tuổi. Và không nằm ngoài dự đoán, cậu cả Brooklyn Beckham và vợ - Nicola Peltz vắng mặt trong sự kiện này vì bất hòa.

Trên bục phát biểu, Victoria Beckham gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa Pháp và Bộ trưởng Rachida Dati vì vinh dự cao quý này. Nữ nghệ sĩ cũng tri ân đối tác kinh doanh, cộng sự, đội ngũ tại thương hiệu thời trang và mỹ phẩm mang tên mình. Đặc biệt, cô gửi lời cảm ơn David Beckham vì đã nhìn thấy niềm đam mê của vợ trong công việc này và quyết tâm cùng nhau xây dựng một thứ gì đó mà cả hai đều có thể thực sự tự hào. Ngoài ra, nhà thiết kế 7X gửi lời cảm ơn cha mẹ và các con của mình vì đã luôn tin tưởng vào tầm nhìn của cô. Trên mạng xã hội, chồng và các con của Victoria đồng loạt đăng bài chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào về thành tựu của cô.

Gia đình Beckham tề tựu trong dịp Victoria được phong tước nhưng thiếu sự góp mặt của vợ chồng cậu cả Brooklyn ẢNH: INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Brooklyn Beckham và vợ đăng video vui vẻ ở Mỹ, không quan tâm đến sự kiện đặc biệt của gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ của Victoria Beckham nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, truyền thông bởi đây là lần đầu cô lên tiếng kể từ bài đăng gây sốc của Brooklyn Beckham hồi tuần trước. Việc Victoria cảm ơn các con vì đã tin tưởng vào tầm nhìn của cô gây nhiều lời bàn tán giữa lúc ngôi sao quyền lực này đang bị nhắc đến như một bà mẹ độc đoán, luôn kiểm soát các con và hình ảnh trước truyền thông. Hình tượng tiêu cực ấy xuất hiện sau khi Brooklyn Beckham đăng đàn tố Victoria có điệu nhảy "không phù hợp" với anh trong lễ cưới, hủy việc thiết kế váy cưới cho con dâu, vợ chồng Beckham luôn kiểm soát con cái, người thân tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa Brooklyn và vợ…

Giữa lúc cha mẹ và các em đang thể hiện sự đoàn kết bền chặt ở Pháp, Brooklyn Beckham - Nicola Peltz khoe cuộc sống vui vẻ ở Mỹ. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên 31 tuổi đăng loạt khoảnh khắc thân mật bên Brooklyn cũng như cảnh cả hai dành thời gian cho thú cưng, bày tỏ tình yêu với chồng bằng dòng chú thích ngọt ngào.