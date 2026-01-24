Cuộc sống của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz giữa 'tâm bão'

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz hạnh phúc bên nhau giữa lúc 'drama' gia đình trở thành tâm điểm bàn tán ẢNH: BACKGRID

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz thể hiện sự đoàn kết sau khi cậu cả nhà Beckham đăng đàn tố cha mẹ áp đặt, phá hỏng mối quan hệ giữa hai vợ chồng anh. Trong khi câu chuyện bất hòa của gia đình nổi tiếng này đang bị "mổ xẻ" khắp các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, cặp đôi 9X dành nhiều thời gian cho nhau.

Trong loạt ảnh được PageSix đăng tải hôm 23.1, ngôi sao chương trình Cookin' With Brooklyn và nữ diễn viên 31 tuổi được nhìn thấy cùng dạo chơi trên bãi biển Malibu, California (Mỹ) hồi giữa tuần. Cặp đôi trông khá vui vẻ, thoải mái khi quàng vai nhau sải bước trên nền cát, tận hưởng những giây phút yên bình, riêng tư cùng chú chó cưng. Đây cũng là lần đầu tiên họ lộ diện kể từ khi Brooklyn có động thái gây chấn động dư luận.

Loạt ảnh mới của cặp đôi thu hút sự chú ý ẢNH: BACKGRID

Trước đó, Nicola Peltz đăng một bức ảnh chụp trước gương để lộ hình xăm bằng tiếng Yiddish mang nghĩa: "Gia đình là trên hết". Động thái của mỹ nhân sinh năm 1995 lập tức gây chú ý khi "drama" gia đình đang lên đến đỉnh điểm và được cho là một thông điệp đầy ẩn ý. Hiện cô và chồng kém 4 tuổi tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào ở Mỹ, dành nhiều thời gian tụ họp cùng gia đình Peltz và phớt lờ những hoạt động của nhà Beckham ở phía bên kia đại dương.

Nicola Peltz bắt Brooklyn Beckham chọn mẹ hoặc vợ?

Brooklyn Beckham được cho là khó xử khi đứng giữa vợ và bố mẹ ruột ẢNH: AP

Hiện những câu chuyện truyền miệng liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đầy bất ổn của Victoria Beckham và Nicola Peltz vẫn đang được dân tình "mổ xẻ" rầm rộ trên các diễn đàn.

Theo The Sun, một người chứng kiến những gì diễn ra trong đám cưới thế kỷ của ái nữ tỉ phú Nelson Peltz với cậu cả nhà Beckham hồi 2022 tiết lộ rằng Nicola rất khó chịu khi ca sĩ Marc Anthony gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất trong phòng" rồi mời cô lên sân khấu nhảy điệu nhảy đầu tiên với chú rể Brooklyn trong khi vị trí đặc biệt này vốn dành cho cô dâu. Người này hé lộ: "Nicola đã rất khó chịu vì những lời Marc Anthony nói trước khi phần nhảy bắt đầu. Victoria đã bị gán cho vai phản diện một cách không công bằng. Sự thật là Nicola đã cư xử như một đứa trẻ hư. Cô ấy đã phản ứng thái quá khi cho rằng mình bị lu mờ ngay trong đám cưới của chính mình".

Sau sự việc, Nicola Peltz được cho là đã đưa ra tối hậu thư cho Brooklyn Beckham, buộc anh chọn giữa mẹ hoặc vợ. Tình huống này khiến Brooklyn khó xử, bất lực, thậm chí có thông tin cho rằng Nicola là lý do khiến Brooklyn và bố mẹ ruột không nói chuyện với nhau. Cuối cùng, cậu không biết làm gì khác ngoài chọn đứng về phía vợ mình.

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, tách mình ra khỏi những cuộc tụ họp hào nhoáng của nhà Beckham ẢNH: INSTAGRAM NV

Tiết lộ kể trên gây ra nhiều tranh cãi khi dân tình đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng Victoria bị đẩy vào thế khó, người tỏ ra thấu hiểu cho cảm xúc của Nicola. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin bởi chúng hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố do chính Brooklyn đăng tải cách đây ít ngày. Trong đó, anh tố cha mẹ có những hành vi sai trái: kiểm soát các câu chuyện trên báo chí về gia đình của họ; Victoria hủy việc may váy cưới cho Nicola vào phút chót, giành nhảy với con trai trong lễ cưới, người thân cố tình chia rẽ tình cảm của cặp vợ chồng mới cưới…

"Tôi đã im lặng trong nhiều năm và đã cố gắng hết sức để giữ kín những vấn đề này. Thật không may, bố mẹ tôi và nhóm của họ vẫn tiếp tục liên lạc với báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói sự thật về một số lời dối trá đã được đăng tải... Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai điều khiển, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình", Brooklyn đề cập trong bài đăng khiến dư luận "dậy sóng'.

Trong khi đó, phía Victoria - David Beckham chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn của con trai. Hiện dân tình đang chia thành 2 phe với những tranh luận từ góc nhìn của các bậc cha mẹ và góc nhìn của con cái.