Lý Hương tiết lộ cuộc sống tuổi 49, nói về việc con gái thi hoa hậu

Hôm 30.6, diễn viên Lý Hương gây chú ý khi góp mặt tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026. Trong lần xuất hiện này, em gái Lý Hùng ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 49. Cô ưu tiên chọn chiếc váy đỏ trễ vai, tôn lên nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Diễn viên Lý Hương khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 49 ẢNH: NVCC

Khi gần chạm ngưỡng 50 tuổi, nữ diễn viên cũng chú trọng vào việc giữ gìn ngoại hình. Bởi cô quan niệm: “Mình đã là người của công chúng thì phải khắt khe, chăm sóc về sắc vóc để mỗi khi xuất hiện, lúc nào mình cũng phải chỉn chu, phải rạng rỡ. Đây cũng là cách tôi đáp lại tình cảm, sự hâm mộ của khán giả dành cho”.

Tuy nhiên, hành trình giữ dáng của Lý Hương không đơn giản mà phải ăn kiêng, tích cực tập luyện thể dục. Theo nữ diễn viên, vì có xuất phát điểm là “con nhà võ” nên mỗi ngày, dù bận rộn với công việc, em gái Lý Hùng vẫn dành thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe. Còn về ăn uống, cô hạn chế tinh bột mà chủ yếu dùng nhiều rau xanh và uống nhiều nước lọc.

“Vì ở tuổi này, nếu không biết cách chăm chút thì ngoại hình của mình dễ bị 'xuống cấp'. Tôi rất quan trọng điều đó nên lúc nào cũng cố gắng gìn giữ. Tôi yêu thích lĩnh vực sắc đẹp từ khi còn nhỏ. Cũng chính vì điều đó mà bản thân tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ gìn vẻ ngoài khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”, Lý Hương tâm sự.

Lý Hương hội ngộ Á hậu Băng Châu tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 ẢNH: NVCC

Diễn viên Lý Hương ở tuổi 49

Từng được yêu mến với những vai diễn hành động, khi được hỏi về kế hoạch tái xuất màn ảnh, Lý Hương nói cô vẫn đang tìm kiếm dự án phù hợp. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ cũng nhận được lời mời từ các đạo diễn, song chưa có kịch bản phù hợp.

Cô thẳng thắn nêu quan điểm làm nghề: “Tôi nghĩ mình phải có một dấu ấn chứ không phải ai mời vai nào cũng nhận. Thay vào đó, tôi có sự chọn lọc rất kỹ, nếu thật sự có vai diễn phù hợp, tôi sẵn sàng đón nhận cơ hội này”.

Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Lý Hương còn phát triển công việc kinh doanh và chăm sóc con gái. Dù lịch trình bận rộn song nữ diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành tốt từng vai trò. Cô nói: “Tôi nghĩ tất cả đều do mình hết. Công việc thì tất nhiên ai cũng sẽ bận rộn. Vừa làm công ty, vừa là một người mẹ và vừa hoạt động nghệ thuật, nhưng vì những công việc này đều xuất phát từ sự yêu thích của bản thân nên tôi luôn cố gắng làm tròn”.

Con gái Lý Hương được nhiều người ủng hộ thử sức ở một cuộc thi nhan sắc ẢNH: NVCC

Lý Hương không khỏi tự hào khi nhắc về con gái - Jessica Lý. Cô kể vì hoàn cảnh bản thân khá đặc biệt nên đến năm 18 tuổi, hai mẹ con mới có thể ở cạnh nhau. Sau đó, nữ nghệ sĩ quyết định đưa con về Việt Nam sinh sống. Thời gian đầu, con gái Lý Hương gặp không ít khó khăn, nhưng sau đó lại thích nghi tốt với môi trường mới. “Bé nói được tiếng Việt, thích ăn những món ăn ở đây và hiện tại con lại khá yêu thích cuộc sống ở Việt Nam”, cô tự hào kể.

Theo Lý Hương, mỗi khi có dịp đưa con gái đi cùng tại các sự kiện, nhiều bạn bè đồng nghiệp dành lời khen ngợi cho nhan sắc và động viên Jessica Lý thử sức ở một cuộc thi hoa hậu. Nữ diễn viên cũng ủng hộ điều này song cô luôn xem xét con có thật sự yêu thích hay không.

“Theo quan sát của tôi, con cũng có 'máu nghệ thuật' giống mẹ. Tôi đang cho con trau dồi thêm về tiếng Việt, các kỹ năng khi trình diễn. Tôi muốn khi mình quyết định thử sức ở một sân chơi nào đó thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải thích là đi, vì như vậy sẽ không có kết quả như mong đợi. Tôi muốn con phải chỉn chu, sẵn sàng nhất để tạo được dấu ấn chứ không phải chỉ để dạo chơi”, nữ diễn viên 7X nêu quan điểm.