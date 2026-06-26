Hoàng tử William hiện là tỉ phú và giàu hơn cả Vua Charles III

Theo đó, Hoàng tử William được cho là giàu hơn Vua Charles III với giá trị tài sản ròng được hưởng từ Công quốc Cornwall lên tới 1,64 tỉ USD. Anh đã nộp hơn 27,4 triệu USD tiền thuế kể từ khi trở thành Thân vương xứ Wales.

Khối tài sản khổng lồ giúp William vượt vua cha

Thông tin này được công bố trong bối cảnh các báo cáo tài chính của khoản trợ cấp Sovereign Grant, nguồn ngân sách từ Kho bạc Anh dùng để chi trả cho các hoạt động chính thức của hoàng gia, cùng với tài sản cá nhân của Nhà vua từ Công quốc Lancaster và Công quốc Cornwall được công khai.

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy Hoàng tử William hiện sở hữu khối tài sản 1,64 tỉ USD thông qua Công quốc Cornwall Ảnh: Reuters

Các số liệu cho thấy lần đầu tiên Hoàng tử William hiện giàu hơn cha mình, với khối tài sản ước tính 1,64 tỉ USD thông qua Công quốc Cornwall. Trong năm tài chính 2025 - 2026, Hoàng tử nhận thu nhập tư nhân 29,6 triệu USD, theo báo cáo mới nhất. Trong khi đó, Vua Charles III được Sunday Times Rich List ước tính sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 877 triệu USD, tăng thêm 41 triệu USD so với năm trước.

Trong nỗ lực minh bạch hơn về cách thức tài chính của Hoàng gia Anh, Nhà vua Charles III và Hoàng tử William đã công bố các khoản thuế cá nhân. Số liệu cho thấy Hoàng tử William đã đóng 10,6 triệu USD tiền thuế thu nhập và thuế lợi tức vốn trong năm 2024 - 2025, và 11,4 triệu USD trong năm 2023 - 2024.

Đáng chú ý, Hoàng tử William cũng quyết định sẽ không còn trực tiếp hưởng lợi từ khoản tiền thuê gây tranh cãi trị giá khoảng 2,1 triệu USD mỗi năm liên quan đến nhà tù Dartmoor bị bỏ hoang. Anh đã yêu cầu loại khoản thu này khỏi nguồn thu nhập hàng năm mà anh nhận với tư cách người thừa kế ngai vàng từ Công quốc Cornwall, bắt đầu từ năm tài chính 2026 - 2027. Thay vào đó, số tiền này sẽ được sử dụng để tái phát triển cộng đồng địa phương.

Trước đó, vào năm 2022, Công quốc Cornwall đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 50,7 triệu USD với Bộ Tư pháp Anh để cho thuê nhà tù Dartmoor trong 25 năm, với mức 2,1 triệu USD mỗi năm. Đồng thời, một thỏa thuận khác được ký với Bộ Quốc phòng cho phép quân đội sử dụng khu vực Dartmoor để huấn luyện. Tuy nhiên, nhà tù loại C tại Devon đã bị bỏ trống từ tháng 7.2024 sau khi phát hiện nồng độ khí radon cao. Đây là loại khí độc tự nhiên trong đất và đá, có thể gây ung thư phổi. Một quỹ tái thiết cộng đồng dự kiến sẽ được triển khai vào năm tới, nhằm mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường cho Princetown, cộng đồng nông thôn nằm gần khu nhà tù.

Hoàng gia Anh lần đầu công khai các khoản thuế cá nhân của Vua Charles III và Hoàng tử William nhằm tăng tính minh bạch về tài chính Ảnh: Reuters

Thư ký riêng của Hoàng tử, ông Ian Patrick, cho biết: "Hoàng tử William hiểu rằng với nhiều người dân Princetown, nhà tù từ lâu đã là một phần gắn liền với đời sống cộng đồng. Việc đóng cửa đã tạo ra sự bất ổn thực sự, không chỉ về việc làm và kinh doanh, mà còn về tương lai của thị trấn. Công tước tin rằng, khi những vấn đề đó chưa được giải quyết, nguồn thu này nên được giữ lại cho cộng đồng, giúp người dân địa phương định hình tương lai của chính họ".

Với tư cách người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử William được hưởng lợi nhuận hằng năm từ khối bất động sản trị giá hàng tỉ USD của Công quốc Cornwall, trải rộng trên 51.800 hecta thuộc 19 hạt. Anh trở thành Công tước xứ Cornwall thứ 25 cách đây gần 4 năm.

Trong khi đó, Cung điện Kensington cho biết số lượng nhân sự làm việc trong văn phòng của Hoàng tử William và Công nương Kate đã tăng từ 68 lên 74 người. Các số liệu về đa dạng cho thấy 14,9% nhân sự thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tăng so với mức 13,2% của năm trước. Ngoài ra, 73% nhân sự tại Cung điện Kensington là nữ và 27% là nam.