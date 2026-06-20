Sở thích đặc biệt khiến Hoàng tử William phải che giấu danh tính thật

Hoàng tử William mới đây đã chia sẻ về một sở thích cá nhân mà anh vẫn âm thầm theo đuổi suốt nhiều năm qua. Dù lịch trình bận rộn và trách nhiệm của một thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh ngày càng lớn, Thân vương xứ Wales vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những chiếc mô tô.

Sở thích lái mô tô không được vợ ủng hộ

Trong chuyến thăm tổ chức Norfolk Blood Bikes hôm 11.6, Hoàng tử William cho biết anh vẫn thỉnh thoảng tự mình lái xe mô tô trên đường. "Tôi rất yêu mô tô. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi xe, nhưng khá kín đáo", anh chia sẻ. Khi được hỏi làm cách nào để tránh bị nhận ra, William mỉm cười và đáp ngắn gọn: "Tôi đã cải trang".

Thân vương xứ Wales cho biết đôi khi phải cải trang để có thể thoải mái đi mô tô trên đường phố Ảnh: AFP

Niềm đam mê với xe mô tô đã gắn bó với William từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành cha của ba người con, anh buộc phải hạn chế đáng kể thời gian dành cho sở thích này.

Người luôn tỏ ra lo lắng nhất về việc William lái xe mô tô chính là Vương phi Kate Middleton. Trong chuyến công du Scotland năm 2015, Kate Middleton từng thẳng thắn thừa nhận cô không hề yên tâm mỗi khi chồng ra ngoài cùng chiếc xe yêu thích. "Anh ấy vẫn đi xe mô tô. Mỗi lần như vậy tôi đều rất lo lắng. Thành thật mà nói, tôi thấy sợ. Hy vọng tôi sẽ ngăn được George đam mê việc này", Kate Middleton chia sẻ khi nhắc đến con trai cả là Hoàng tử George.

Ba năm sau, William cũng thừa nhận rằng cuộc sống gia đình đã khiến anh phải thay đổi nhiều thói quen cá nhân. "Tôi đã là cha của ba đứa trẻ nên phải tiết chế hơn. Tôi nhớ những chuyến đi dài ngày. Với tôi, lái mô tô luôn là cách để kết nối và đồng hành cùng mọi người", anh nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.

Dù không còn thường xuyên rong ruổi trên những cung đường như trước, Hoàng tử William vẫn luôn hào hứng mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với mô tô. Trong chuyến thăm Trung tâm Sản xuất ảo thuộc Đại học Ulster tại Belfast (Bắc Ireland) năm 2024, anh không giấu được sự thích thú khi được ngồi lên một chiếc xe mô tô đặt trước phông nền sa mạc mô phỏng. "Chỉ cần có lý do để được ngồi lên mô tô là tôi thích rồi", William hào hứng chia sẻ. Anh còn đùa rằng chiếc xe này xứng đáng được đưa ra đường để chạy thử thực sự.

Bên cạnh trách nhiệm hoàng gia, William vẫn luôn cố gắng duy trì những sở thích cá nhân của mình Ảnh: Reuters

Bên cạnh niềm đam mê với mô tô, Thân vương xứ Wales hiện dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cùng ba người con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Trong chuyến thăm xứ Wales năm 2024, William tiết lộ Công chúa Charlotte đặc biệt yêu thích khiêu vũ và biểu diễn nghệ thuật.

Anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thủ công cùng các con. Sau khi cả gia đình tham dự đêm diễn thuộc khuôn khổ Eras Tour của Taylor Swift tại London (Anh), William còn được một người hâm mộ tặng bộ dụng cụ làm vòng tay thủ công. Nhận món quà này, vị hoàng tử 43 tuổi vui vẻ nói: "Cảm ơn rất nhiều. Các con tôi chắc chắn sẽ rất thích. Mọi người sẽ sớm thấy chúng mang những chiếc vòng này".