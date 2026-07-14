Người sống sót kể gì về thảm kịch cháy quán bar ở Bangkok?

Theo các quan chức Thái Lan, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy nổ xảy ra gần nửa đêm 12.7.

Các quan chức cho biết một sự cố chập điện trong máy điều hòa không khí gắn trần có thể đã gây ra vụ hỏa hoạn.

Và cảnh sát đang điều tra về các sơ suất có thể xảy ra, trong đó có việc các lối thoát hiểm bị chặn tại quán bar nhạc sống khi mọi người chen chúc tháo chạy.

Một phụ nữ 40 tuổi sống sót này nói với Reuters rằng hai người bạn đã chết trong đám cháy, và bà cùng hai người khác sống sót chỉ vì họ đã ra ngoài hút thuốc ngay trước khi một tiếng nổ lớn vang lên trong quán.

"Lửa bùng ra quá nhanh, chúng tôi không kịp nghĩ - đơn giản là không có cách nào thoát ra hết. Những người thoát được đã ở bên ngoài và họ chạy ra khu vực bên ngoài. Những người bên trong không thể ra được vì chúng tôi không biết lối thoát hiểm ở đâu", bà kể lại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bangkok, Thái Lan ẢNH: REUTERS

Bà cho biết mình đã thấy một nhân viên phủ tấm vải trắng lên thi thể bạn mình và đó là lúc bà cảm thấy hoàn toàn suy sụp.

Ông Trairit Temahiwong từ Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết nhiều thi thể có thể nhận dạng được: "Về tình trạng của các thi thể, họ chết vì hít khói. Lý do chúng tôi thấy nhiều khói như vậy là bên trong được lót bằng bọt, có thể chứa nhiều chất khác nhau như cyanide. Điều này có nghĩa là trong trường hợp thiếu oxy kết hợp với các chất độc hại, nó gây tử vong rất nhanh. Do đó, như đã thấy trong các thước phim tin tức, các thi thể không bị cháy, vì vậy việc nhận dạng sẽ không khó khăn".

Đoạn video từ camera gắn trên người cho thấy các nhân viên cứu hộ với đèn pin tìm kiếm các nạn nhân và người sống sót trong quán bar...

Trong khi nhiều thành viên gia đình vẫn đang tuyệt vọng chờ tin tức về người thân của họ.

Một người sống sót 24 tuổi, là một nhân viên của quán bar, đã kể lại những nỗ lực điên cuồng của mình để tìm anh trai: "Vì vậy, tôi đã cầm bình chữa cháy cùng với một nhân viên khác và chúng tôi cố gắng phun về phía lối vào chính. Tôi cố bước tới gần đám cháy nhưng tôi không thể đến gần. Tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu và vì vậy tôi càng quyết tâm hơn để cứu anh trai mình nhưng tôi không thể vào được, có khói, bồ hóng và sức nóng, tôi không thể vào bên trong".

Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong lịch sử gần đây của Thái Lan.