Người sống sót sau phiên hành quyết thất bại được xuất viện, quay lại nhà tù

Tử tù Christa Pike, người sống sót sau vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc bất thành tại bang Tennessee (Mỹ), đã xuất viện và trở lại nhà tù sau hơn một tuần điều trị.