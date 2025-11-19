Người thầy dạy nghề trước 'cơn bão' AI

AI KHÔNG THỂ "CẦM TAY CHỈ VIỆC" CHO NGƯỜI HỌC

Chia sẻ về tác động của AI tới các trường CĐ, nơi tập trung đào tạo nghề với thời lượng thực hành chiếm đa số, thạc sĩ Nguyễn Quốc Văn, Trưởng khoa Cơ khí Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết: "AI có thể trả lời mọi câu hỏi, thiết kế bài học phù hợp từng cá nhân, và tạo ra mô phỏng thực tế ảo trong giảng dạy kỹ thuật. Tuy nhiên, giữa cơn bão công nghệ ấy, AI vẫn thiếu một yếu tố mà không thể thay thế con người. Đó là cảm xúc, sự thăng hoa trong tiết giảng, sự nhiệt tình tận tụy của người thầy trong quá trình truyền đạt kiến thức, huấn luyện kỹ năng và giáo dục thái độ đúng đắn đối với người học".

Nhưng thạc sĩ Huỳnh Xuân Dũng, Phó khoa Điện - Điện tử, cho rằng vai trò của giảng viên sẽ phải thay đổi, từ truyền đạt kiến thức chuyển sang người hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng và tư duy thực hành, rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

Giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng hướng dẫn sinh viên thực hành trên thiết bị bộ điều khiển trung tâm - điều khiển hệ thống điều hòa không khí, Khoa Công nghệ nhiệt - lạnh ẢNH: NGUYỄN VĂN SĨ

"Trong lĩnh vực kỹ thuật, để khai thác AI hiệu quả, người học cần nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, cùng trình độ chuyên môn sâu - những điều chỉ có thể đạt được qua sự hướng dẫn trực tiếp của người thầy. Hơn nữa, việc rèn kỹ năng nghề, tư duy sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp cần sự quan sát, uốn nắn và tương tác trực tiếp - điều mà AI không thể thực hiện được", thầy Dũng cho hay.

Lấy ví dụ về ngành công nghệ ô tô, thạc sĩ Võ Bá Khánh Trình, Phó khoa Cơ khí động lực, nhận định AI có thể giải thích nguyên lý hoạt động của ô tô điện, ô tô hybrid, đề xuất quy trình kiểm tra hệ thống phanh ABS hay gợi ý hướng xử lý mã lỗi, nhưng không thể nghe tiếng gõ bất thường của động cơ, không cảm nhận rung nhẹ từ hộp số, không thể thị phạm từng động tác siết bu lông, không nhìn ánh mắt sinh viên để biết các em đang bối rối hay tự tin.

"Quan trọng hơn cả, AI không thể truyền cảm hứng, động viên, dạy sinh viên làm việc có trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an toàn lao động. Giá trị con người, sự đồng cảm và bài học sống từ người thầy là điều mà không thuật toán nào thay thế được", thầy Trình chia sẻ.

Đ ẦU TƯ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP

Được biết, thời gian qua Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã trang bị các hệ thống robot có kết nối máy tính tích hợp AI, các hệ thống IoT thông minh, hệ thống thực tập máy học, đầu tư nâng cấp xưởng thực hành, hệ thống mô phỏng thí nghiệm, máy chẩn đoán điện tử, mô hình điện - điện tử ô tô, phòng học tích hợp công nghệ... Do đó sinh viên được "chạm tay vào công nghệ", học qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ nghe giảng.

Bên cạnh đó, trường triển khai phương pháp dạy học dựa trên dự án, mô phỏng tình huống thực tế, "thầy hướng dẫn - trò trải nghiệm", khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu với sự hỗ trợ các công cụ AI, sáng tạo qua các đồ án gắn liền với nhu cầu thực tế.

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết trường không xem AI là mối đe dọa, mà là người bạn đồng hành trong kỷ nguyên số. "Tại trường, giảng viên vừa là người truyền cảm hứng, vừa là người hướng dẫn sinh viên thực hành và ứng dụng AI vào việc học tập, rèn kỹ năng nghề nghiệp", tiến sĩ Kha nhận định.