Người tiêu dùng giờ khác xưa nhiều, phải tin mới chi tiền

Thị trường 100 triệu dân là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế

Mở đầu phát biểu, ông Nguyễn Ngọc Thắng chỉ rõ: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động, tiêu dùng nội địa ngày càng trở thành trụ cột quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam. Khi xuất khẩu, đầu tư và thị trường quốc tế chịu nhiều tác động khó lường, thị trường gần 100 triệu dân chính là nền tảng chủ đạo để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Thắng dẫn số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính): Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 646.300 tỉ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 4 tháng đầu năm, quy mô thị trường đạt khoảng hơn 2,5 triệu tỉ đồng, tăng 11,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 6,3%.

"Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép từ lạm phát, chi phí logistics và biến động địa chính trị. Những con số này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - đại diện Saigon Co.op khẳng định.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển bán lẻ nhờ quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, tốc độ đô thị hóa cao và xu hướng tiêu dùng hiện đại ngày càng rõ nét.

Thực tế, bán lẻ hàng hóa đang tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với doanh thu gần 1,94 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 76% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng thiết yếu ghi nhận mức tăng trưởng khả quan như xăng dầu tăng 17,4%, lương thực - thực phẩm tăng 11,6%, may mặc tăng gần 10%, vật phẩm văn hóa và giáo dục tăng hơn 9%.

Những tín hiệu này phản ánh sức mua của người dân đang từng bước phục hồi theo hướng tích cực và lan tỏa rộng hơn sang nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác nhau.

"Khi sức mua nội địa được khơi dậy hiệu quả, tác động sẽ không chỉ dừng ở lĩnh vực bán lẻ mà còn lan tỏa mạnh tới sản xuất, logistics, nông nghiệp, du lịch và nhiều ngành liên quan khác. Do đó, cần phát huy vai trò của thị trường trong nước như một "bệ đỡ" then chốt cho tăng trưởng kinh tế bền vững" - ông Nguyễn Ngọc Thắng nói.

Hội thảo 'Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (22.5) ẢNH: ĐỘC LẬP

Niềm tin là chìa khóa kích thích sức mua

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp bán lẻ phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, đại diện Saigon Co.op nhận thấy xuất hiện xu hướng hiện nay là người tiêu dùng không giảm mua hoàn toàn mà lựa chọn cẩn trọng hơn, ưu tiên giá trị thực và chất lượng, chi tiêu có chọn lọc. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp bán lẻ: Ngoài việc cung ứng hàng hóa, doanh nghiệp cần xây dựng và củng cố niềm tin tiêu dùng, khơi dậy động lực mua sắm và góp phần ổn định tâm lý thị trường.

"Để kích cầu tiêu dùng hiệu quả và bền vững, yếu tố then chốt là khơi thông niềm tin của người tiêu dùng. Người dân giờ họ khác xưa nhiều, phải tin thì mới mua. Họ sẵn sàng chi tiêu khi cảm thấy giá cả hợp lý, hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ minh bạch, có nhiều chương trình ưu đãi thiết thực và đặc biệt là an tâm khi mua sắm. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ không chỉ dừng ở vai trò cung ứng hàng hóa mà còn phải xây dựng niềm tin, duy trì ổn định thị trường và khơi dậy động lực mua sắm" - ông Nguyễn Ngọc Thắng nhận định.

Để khơi thông sức mua nội địa, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho rằng cần kết hợp: Củng cố niềm tin tiêu dùng, phát triển hàng Việt chất lượng, tổ chức các chương trình kích cầu thiết thực, ứng dụng chuyển đổi số để cá nhân hóa và đẩy mạnh tiêu dùng xanh. Đồng thời, hệ thống bán lẻ hiện đại cần làm cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa địa phương và thị trường, nhằm kích hoạt toàn diện chuỗi cung ứng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong mối liên kết này, đại diện Saigon Co.op đề xuất phía nhà nước duy trì chính sách kích cầu thiết thực, tiếp tục áp dụng các công cụ đã cho hiệu quả như giảm thuế VAT có mục tiêu, các tháng khuyến mãi tập trung, chương trình kết nối cung - cầu và xúc tiến thương mại nội địa, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã cải tiến chất lượng, đạt tiêu chuẩn xanh, thực hiện truy xuất nguồn gốc và nâng cấp bao bì để đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Mối liên kết địa phương - sản xuất - phân phối cũng cần tăng cường để rút ngắn kênh phân phối, giảm chi phí trung gian và mở rộng đầu ra cho nông sản, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá hợp lý.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong bán lẻ; kích hoạt "cảm xúc" trong tiêu dùng nội địa: Không chỉ bán sản phẩm, doanh nghiệp cần tạo ra trải nghiệm và giá trị tinh thần cho người tiêu dùng thông qua các chiến dịch gắn với gia đình, văn hóa Việt, lòng tự hào hàng Việt và lối sống tích cực. Khi người dân "muốn mua" chứ không chỉ "cần mua", sức tiêu dùng sẽ được thúc đẩy bền vững hơn.

Đặc biệt, phía doanh nghiệp bán lẻ mong muốn xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng Việt theo mô hình "mỗi đồng chi tiêu - nhiều giá trị cộng hưởng": Kết nối bán lẻ với du lịch, ẩm thực, giải trí, tài chính số và dịch vụ cộng đồng để mỗi hành vi mua sắm không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà tạo thêm lợi ích cho doanh nghiệp Việt, nông dân Việt và nền kinh tế trong nước.

Ngoài ra, tạo các "mùa tiêu dùng quốc gia" mang dấu ấn Việt Nam: Hình thành những chiến dịch tiêu dùng quy mô lớn gắn với ngày hội hàng Việt, lễ hội vùng miền, văn hóa ẩm thực hoặc các cột mốc quốc gia để kích thích nhu cầu mua sắm theo mùa, tương tự các lễ hội mua sắm quốc tế...