Người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB được xây dựng dựa trên sáu chỉ số thành phần đo lường nhận định của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai cũng như tình hình tài chính cá nhân. Ở khía cạnh vĩ mô, hơn 8 trong 10 người tham gia khảo sát tại Việt Nam bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế chung của đất nước, với điểm chỉ số thành phần ở mảng này tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2024. Tâm lý này được củng cố bởi kết quả kinh tế vĩ mô ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, bao gồm mức tăng trưởng GDP đạt 7,52% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất kể từ năm 2011.

UOB công bố nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2025 ẢNH: T.X

Người tiêu dùng Việt Nam thể hiện sự tự tin vượt trội so với các nước trong khu vực đối với sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước. Sự lạc quan này vẫn duy trì bất chấp những bất ổn toàn cầu, bao gồm các chính sách thuế quan của Mỹ được công bố vào ngày 2.4.2025. Giá hàng hóa bình ổn cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định đã góp phần củng cố triển vọng tích cực.

Niềm tin vào môi trường kinh tế vĩ mô đã chuyển hóa thành sự lạc quan về tài chính cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam. Hơn 70% người tham gia khảo sát kỳ vọng tình hình tài chính của họ sẽ cải thiện trong năm tới. Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng đã giảm so với năm ngoái, với mức giảm ba điểm phần trăm xuống còn 50%, và giảm đáng kể 12 điểm phần trăm trong nhóm Gen Z. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam vẫn quan tâm đến sự ổn định thu nhập và các cam kết tài chính dài hạn, đặc biệt trong nhóm Gen Y. Thói quen tiết kiệm của người tiêu dùng Việt Nam vẫn cho thấy sự ổn định, với tám trong mười người tiêu dùng Việt cho biết họ tiết kiệm hơn 10% thu nhập hàng tháng, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ. 57% cũng cho biết đã tích lũy đủ để trang trải chi phí từ ba đến sáu tháng.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vẫn tiếp tục bền bỉ, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng đối với cả môi trường vĩ mô và tài chính cá nhân. Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đã cho thấy sức mạnh nền tảng vững chắc và định hướng chính sách hiệu quả. Động lực này đang thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và sự quan tâm nhiều hơn đến việc hoạch định tài chính".