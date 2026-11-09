Người trả giá gần 1,5 tỉ đồng/m² đất ở Ninh Bình nói do nhầm lẫn

Khẳng định không cố tình trả giá cao bất thường

Chiều 9.11, trao đổi với Thanh Niên, chị Hồ Thị Nhật Linh (42 tuổi, trú P.Lý Thường Kiệt, Ninh Bình) xác nhận là người trả giá 1,468 tỉ đồng/m² đối với thửa đất LK-015 tại phiên đấu giá 70 thửa đất ở xã Lý Nhân ngày 7.11.

Thửa đất này rộng 120 m², giá khởi điểm 1,1 tỉ đồng, tiền đặt trước 330 triệu đồng. Ngoài ra, chị Linh còn trúng đấu giá thửa LK02-9, rộng 120 m², với mức trả 1 tỉ đồng/m², tiền đặt trước 294 triệu đồng.

Toàn cảnh khu đất được đấu giá ẢNH: ĐÌNH HUY

Giải thích mức giá bất thường, chị Linh cho biết đã nhầm đơn vị tính giá theo mét vuông với giá cả lô đất.

Theo chị Linh, ở những phiên đấu giá từng tham gia, người mua trả giá theo nguyên lô. Tại phiên đấu giá ngày 7.11, do trời mưa lớn, hội trường ồn ào nên chị không nghe rõ quy định trả giá theo mét vuông.

"Tôi tính khoảng hơn 12 triệu đồng/m² rồi nhân với diện tích 120 m² mới ra số tiền 1,468 tỉ đồng. Không ai lại đi đấu giá 1 m² đất với giá hơn 1 tỉ đồng", chị Linh nói.

Chị Linh kể, sau khi bỏ phiếu vòng đầu, nghe những người xung quanh trao đổi, chị mới phát hiện nhầm lẫn và đề nghị ban tổ chức cho rút phiếu để sửa. Tuy nhiên, do đã hết thời gian, đề nghị không được chấp nhận.

Theo chị Linh, khoảng 10 - 11 người ngồi gần chị cũng gặp tình huống tương tự.

Sáng 9.11, chị Linh đến UBND xã Lý Nhân trình bày sự việc với chính quyền và công an xã. Thừa nhận bất cẩn khi ghi phiếu, chị mong cơ quan có thẩm quyền xem xét hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 600 triệu đồng của hai thửa đất.

Chị khẳng định việc trả giá cao bất thường không nhằm phá hoại phiên đấu giá hay thao túng thị trường bất động sản.

Hiện trạng về hạ tầng khu đất được đấu giá ẢNH: ĐÌNH HUY

Chính quyền làm việc với 6 người trúng đấu giá

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, xác nhận sáng 9.11, chính quyền, công an xã và đơn vị đấu giá đã làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 thửa đất, có mức giá từ 850 triệu đến 1,468 tỉ đồng/m².

Các bên đã xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự việc. UBND xã Lý Nhân đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, ngày 7.11, UBND xã Lý Nhân phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, tổ chức đấu giá 70 thửa đất.

Phiên đấu giá ghi nhận gần 20 trường hợp trả giá từ 850 triệu đến 1,468 tỉ đồng/m². Trong đó, 11 trường hợp được công nhận trúng đấu giá do phiếu đáp ứng đầy đủ quy chế.

Ghi nhận của PV tại khu đất ngày 9.11 cho thấy khu vực đấu giá còn thưa dân cư, giáp đất nông nghiệp và đường tỉnh 492.

Theo giới thiệu của một số môi giới bất động sản, các lô đất tại đây đang được chào bán với mức chênh khoảng 50 - 100 triệu đồng so với giá trúng đấu giá trên phiếu; lô có vị trí đẹp có thể chênh khoảng 200 triệu đồng.