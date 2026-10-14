Người trẻ cần được trao cơ hội để thử sức, cống hiến và trưởng thành

Bên lề Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026, với chủ đề "Hợp lực cộng đồng", ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB, chia sẻ về vai trò của thế hệ trẻ, trách nhiệm của thế hệ đi trước và cách các nguồn lực xã hội có thể cùng tạo thêm điều kiện để người trẻ phát triển, với tinh thần "Human Act - Now, not tomorrow" - hành động ngay hôm nay, không chờ đến ngày mai.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB chia sẻ tại Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026 ẢNH: SHB

Sức trẻ trong một giai đoạn phát triển mới

Thưa ông, khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì sao việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ học hỏi và thử sức lại trở nên quan trọng?

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Thế hệ trẻ là lực lượng tiếp nối, kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ trước đã xây dựng, đồng thời sẽ trực tiếp tạo ra những giá trị mới cho tương lai.

Vì vậy, đầu tư cho thế hệ trẻ cũng chính là đầu tư cho nguồn lực phát triển dài hạn của đất nước. Điều quan trọng là tạo cho các bạn những điều kiện phù hợp để học hỏi, thử sức và phát huy năng lực.

Khi có cơ hội phát triển, người trẻ không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn có thể tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và đất nước.

Người trẻ hôm nay có nhiều lợi thế về công nghệ, tri thức và khả năng kết nối. Theo ông, họ còn cần những "điểm tựa" nào để biến những lợi thế đó thành năng lực thực tế?

Người trẻ hôm nay có nhiều lợi thế. Các bạn có tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, năng lực ngoại ngữ tốt hơn và nhiều cơ hội kết nối với thế giới. Đó là những nền tảng rất quan trọng để phát triển.

Tuy nhiên, kiến thức và công nghệ thôi chưa đủ. Người trẻ còn cần bản lĩnh, sự kiên trì, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm để biến ý tưởng thành kết quả.

Đó là lúc thế hệ đi trước có thể đóng vai trò định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để các bạn được trải nghiệm. Thay vì làm thay, điều cần thiết là giúp người trẻ có thêm điểm tựa để tự tìm ra con đường phù hợp và trưởng thành qua chính những gì mình đã trải qua.

Trao cơ hội để trưởng thành qua thực tiễn

Là một người thuộc thế hệ kế cận trong doanh nghiệp, ông nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ như thế nào?

Bản thân tôi cũng là một người trẻ và đã trải qua nhiều giai đoạn mà các bạn hôm nay đang hoặc sẽ trải qua. Tôi vẫn coi mình là một người đang tiếp tục học hỏi.

Ở vị trí của một người thuộc thế hệ kế cận, tôi hiểu rằng cơ hội luôn đi cùng kỳ vọng và áp lực. Điều quan trọng là nhận diện được những áp lực đó, đối diện với chúng và biến chúng thành động lực để bản thân tiến lên.

Nếu có một điều tôi muốn chia sẻ, đó là mỗi người cần xác định điều mình thực sự muốn theo đuổi, đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì với lựa chọn của mình. Nhưng trên hành trình ấy, một cá nhân rất khó đi xa nếu thiếu những điểm tựa phù hợp.

Vì vậy, tôi cho rằng thế hệ đi trước, các tổ chức và doanh nghiệp có trách nhiệm mở thêm cơ hội để người trẻ phát triển năng lực, thử sức và từng bước chứng minh giá trị của mình.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, nếu tin rằng một điều có ý nghĩa, chúng ta cần bắt đầu hành động từ hôm nay ẢNH: SHB

Theo ông, sự hỗ trợ thiết thực nhất mà thế hệ đi trước có thể dành cho người trẻ là gì?

Tôi nghĩ có một nguyên tắc rất đơn giản: Muốn người trẻ trưởng thành thì phải cho họ cơ hội được làm thật.

Điều đó có thể bắt đầu từ việc người đi trước dành thời gian làm mentor, chia sẻ không chỉ những thành công mà cả những bài học từng phải trả giá; đưa người trẻ vào các dự án thực tế; tạo điều kiện để họ tiếp cận dữ liệu, công nghệ, mạng lưới chuyên gia và những nguồn lực cần thiết.

Quan trọng hơn, chúng ta cần cho họ quyền được thử, được sai trong những giới hạn phù hợp và được học từ chính những trải nghiệm ấy.

Thế hệ đi trước có thể góp ý, định hướng và đồng hành, nhưng người trẻ phải là người trực tiếp hành động. Chỉ khi thực sự được làm, họ mới có thể tích lũy kinh nghiệm, hình thành bản lĩnh và tạo ra kết quả của riêng mình.

Now, not tomorrow

Ở góc độ doanh nghiệp, SHB đang cụ thể hóa việc đồng hành với thế hệ trẻ như thế nào?

Với định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", SHB xác định việc đồng hành với thế hệ trẻ không chỉ nằm ở các sản phẩm, dịch vụ tài chính, mà còn ở việc tạo thêm những cơ hội để các bạn học hỏi, trải nghiệm và phát triển.

Điều này đã được cụ thể hóa qua nhiều chương trình. Hack (CX) Together 2026, do SHB phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai, đưa các bài toán công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng đến gần hơn với người trẻ, với sự tham gia của chuyên gia và cơ hội để các đội phát triển ý tưởng thành nguyên mẫu.

SHB cũng đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, tạo không gian để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và startup thử sức với những bài toán liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là ai chiến thắng một cuộc thi, mà là sau cuộc thi, một ý tưởng có thể đi tiếp đến đâu và một tài năng trẻ có thêm điều kiện phát triển như thế nào.

Nếu một chương trình giúp người trẻ hiểu rõ hơn năng lực của mình, tiếp cận một bài toán thực tế hoặc tìm thấy một hướng đi nghề nghiệp phù hợp, thì giá trị tạo ra đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải thưởng.

Vậy để người trẻ có thể biến ý tưởng và khát vọng thành hành động thực tế, xã hội cần tạo ra một môi trường như thế nào, thưa ông?

Theo tôi, người trẻ không cần ai làm thay, mà cần một môi trường đủ tốt để được thử sức và trưởng thành.

Một ý tưởng muốn trở thành hiện thực cần gặp được người hướng dẫn phù hợp, có nguồn lực để triển khai, không gian để thử nghiệm và những bài toán thực tế. Khi đó, người trẻ có thể chuyển cảm hứng thành năng lực và kiểm chứng năng lực bằng chính hành động của mình.

Để tạo ra môi trường ấy cần sự tham gia của nhiều bên. Cơ quan quản lý tạo cơ chế, chính sách thuận lợi; doanh nghiệp mang đến nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm và cơ hội thực hành; các tổ chức xã hội kết nối người trẻ với những dự án cụ thể; báo chí góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực và ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa.

Với SHB, chúng tôi mong muốn đóng góp bằng chính những thế mạnh của mình để cùng các bên mở thêm cơ hội cho người trẻ được trải nghiệm, phát triển năng lực và từng bước biến ý tưởng thành giá trị.

Tôi rất đồng tình với tinh thần "Human Act - Now, not tomorrow". Với tôi, thông điệp ấy rất đơn giản: Nếu tin rằng một điều có ý nghĩa, hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Cảm ơn ông về những chia sẻ!