Người trẻ đang chủ quan với cơn đau bụng kinh

Mỗi tháng một lần "vật lộn" với cơn đau

Là nhân viên văn phòng tại TP.HCM, Ngọc Linh (24 tuổi) cho biết mỗi kỳ kinh nguyệt đều là khoảng thời gian cô ám ảnh nhất.

"Có tháng mình đau đến mức không thể ngồi làm việc, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Mình vẫn cố đi làm vì ngại xin nghỉ nhưng không thể tập trung do cơn đau kéo dài. Những hôm đau quá mình đành xin nghỉ nửa ngày", Linh kể.

Trong khi đó, Thu Hà (28 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân đã quen với việc luôn mang theo thuốc giảm đau. Hà chia sẻ: "Cứ đến kỳ là mình chuẩn bị sẵn thuốc. Gần như tháng nào mình cũng phải dùng đến thuốc hoặc biện pháp như chườm ấm để giảm đau. Mình nghĩ con gái khi đến kỳ kinh ai cũng trải qua cơn đau như vậy nên chưa bao giờ đi khám".

Thuốc giảm đau luôn được Thu Hà xếp gọn trong một góc bàn làm việc ẢNH: NVCC

Hoàng Vy (học sinh Trường THCS Hồng Hà) đang trong giai đoạn dậy thì cho biết, những cơn đau bụng kinh gây ra không ít cản trở trong học tập và sinh hoạt. "Nếu kỳ kinh rơi vào những ngày có tiết thể dục, em thường phải xin nghỉ vì đau bụng làm cơ thể có cảm giác mệt mỏi", Vy kể.

Theo nhiều bạn trẻ, việc chịu đựng cơn đau trong kỳ kinh nguyệt dường như đã trở thành thói quen vì cho rằng đó là hiện tượng bình thường của phụ nữ. Vì vậy, nhiều người thường chọn nghỉ ngơi, chườm ấm hoặc uống thuốc giảm đau để tiếp tục công việc.

Không phải cơn đau bụng kinh nào cũng bình thường

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Thủy (chuyên khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Đan Phượng, Hà Nội), nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn nhầm lẫn giữa đau bụng kinh sinh lý và đau bụng kinh do bệnh lý. Những cơn đau kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý phụ khoa, trong đó có lạc nội mạc tử cung.

Bác sĩ Thủy cho biết: "Đau bụng kinh sinh lý thường chỉ gây cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới trong 1 - 2 ngày đầu của chu kỳ, đôi khi kèm mỏi lưng và có thể thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc chườm ấm.

Ngược lại, nếu cơn đau quặn thắt dữ dội, kéo dài nhiều ngày, phải sử dụng thuốc giảm đau liên tục, thậm chí gây buồn nôn, ngất xỉu hoặc làm gián đoạn học tập, công việc thì người bệnh không nên chủ quan".

Bác sĩ Hoàng Thị Thủy cho biết, những người thường xuyên gặp các cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, kéo dài hoặc có xu hướng nặng dần theo thời gian nên chủ động đến các cơ sở chuyên khoa sản phụ khoa để được thăm khám ẢNH: NVCC

Theo bác sĩ Thủy, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng, gây dính vùng chậu và làm tăng nguy cơ vô sinh.

"Đừng chủ quan với những cơn đau vượt quá mức chịu đựng mỗi tháng chỉ vì nghĩ đó là chuyện bình thường. Việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời và hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau", bác sĩ Thủy khuyến cáo.

Đừng để ngày "đèn đỏ" trở thành nỗi ám ảnh

Điều nhiều bạn trẻ quan tâm là làm thế nào để những ngày "đèn đỏ" không còn là nỗi ám ảnh. Theo bác sĩ chuyên khoa I Bùi Minh Việt (Giám đốc phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bùi Việt), bên cạnh việc nhận biết những dấu hiệu bất thường để kịp thời thăm khám, việc duy trì những thói quen sinh hoạt phù hợp trong những ngày hành kinh cũng góp phần giảm cảm giác đau và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Theo bác sĩ Việt, nhiều người có thói quen ngồi làm việc liên tục trong nhiều giờ, ít vận động, thường xuyên nhịn tiểu hoặc mặc quần áo quá bó sát trong kỳ kinh. Dù tưởng chừng vô hại, những thói quen này có thể khiến cơ thể thêm khó chịu, làm gia tăng cảm giác đau tức vùng bụng dưới và mệt mỏi.

"Nên đứng dậy vận động nhẹ sau mỗi 30 - 60 phút làm việc, thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản hoặc đi bộ ngắn để cơ thể được thư giãn. Đồng thời, cần tránh nhịn tiểu, ưu tiên mặc trang phục rộng rãi, thoáng mát để hạn chế cảm giác bí bách, khó chịu trong những ngày "đèn đỏ", bác sĩ Việt khuyến cáo.

Việc lắng nghe cơ thể và xây dựng những thói quen sinh hoạt phù hợp trong kỳ kinh không chỉ giúp giảm cảm giác khó chịu mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản.