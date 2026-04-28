Người trẻ giữ hồn xưa: Duyên dáng kể chuyện Huế xưa

Chất giọng Huế nhỏ nhẹ, dễ đi vào lòng người, cùng nhiều thông tin hấp dẫn được Hoàng Trinh Phan chắt lọc, truyền tải đã góp phần phổ biến kiến thức thường thức về di sản đến cộng đồng. Theo đuổi niềm đam mê của "người sáng tạo nội dung số", một công việc đang hấp dẫn giới trẻ hiện nay, Hoàng Trinh Phan đã giúp nhiều người hiểu biết về Huế nhiều hơn, yêu quý di sản nhiều hơn.

Hoàng Trinh Phan trong serie “Kể chuyện di sản” ẢNH: NVCC

Để có đủ kiến thức kể chuyện, giới thiệu cho mọi người về di sản Huế, Hoàng Trinh Phan đã đọc rất nhiều. Cô cũng tìm mua những bộ sách quý về Huế để đọc. Nhiều di sản rêu phong, nhiều câu chuyện tưởng chừng như quá quen thuộc, nhưng qua sự dẫn giải của cô, nhiều người mới hiểu rõ căn nguyên cội nguồn.

Ví như người Huế ai cũng từng nghe bài đồng dao: "Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương ngũ đế/ Bắt dế đi tìm/ Ù à ù ập". Nhưng khi nghe Hoàng Trinh Phan "giải mã", nhiều người mới biết đây là bài đồng dao mà dân gian xứ Huế có ẩn ý về giai đoạn lịch sử nhiều biến động nửa đầu thế kỷ 20: "tứ nguyệt tam vương" (4 tháng 3 vua) của triều Nguyễn ở Huế.

Ở tuổi 24, Hoàng Trinh Phan cho thấy vốn hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa. Cô không chỉ làm người dẫn đường, mà còn thổi hồn vào từng địa danh, khiến những tích xưa như "sống dậy" trong lòng người nghe.

Hoàng Trinh Phan giới thiệu các sản phẩm của “Kinh đô cổ phục” cho du khách thuê chụp ảnh với di sản Huế ẢNH: NVCC

"Gần 5 năm miệt mài làm video, mình luôn tìm tòi cái mới, luôn suy nghĩ làm sao phát triển mỗi ngày. Đến giờ, mình vẫn tự hào vì dù sản xuất hàng ngàn video đủ nơi nhưng chưa bao giờ làm mọi thứ cho xong, cho đủ. Mỗi video đều là cảm xúc, đều cố gắng chỉn chu, một cách kiên trì nhất, nên Facebook mình đợt này "trộm vía" được mọi người yêu thương ghê! Mình luôn lấy đó làm động lực tinh thần để làm nghề, kính nghiệp. Nhiều bạn đã theo dõi mình rất kỹ, biết được thời nào mình tóc ngắn, lúc mình ở đâu làm gì, nhắn tin để hỏi thăm hay "book" mình một công việc nào đó", Hoàng Trinh Phan chia sẻ.

Chưa bao giờ Hoàng Trinh Phan "thấy ngừng đam mê và sức trẻ" với những công việc mà cô cảm nhận được gần hơn với văn hóa gốc rễ, với cội nguồn.

"Huế qua giọng kể của Hoàng Trinh Phan không chỉ là di tích mà là một sinh thể có ký ức, có cảm xúc, có linh hồn", một du khách bình luận đầy xúc động.

Khởi nghiệp với cổ phục

Giữa tháng 8.2025, Hoàng Trinh Phan cùng bạn trai mở tiệm "Kinh đô cổ phục" tại 58 Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế. Một cửa tiệm cho thuê cổ phục nhỏ xinh nhưng đầy ắp sự dễ thương khi mọi người ghé thăm Huế. Những bộ cổ phục được chuẩn bị tinh tươm, những lần gặp gỡ tưởng lạ mà quen cùng những bức ảnh thật nhiều cảm xúc. Đó là những gì du khách tìm thấy được với sự đồng hành của "Kinh đô cổ phục". Thêm một không gian, thêm một chất liệu văn hóa để đưa hình ảnh cố đô Huế đến nhiều vùng miền hơn nữa.

Hoàng Trinh Phan duyên dáng trong các clip kể chuyện di sản của mình ẢNH: NVCC

Cùng với các kênh mạng xã hội lan tỏa những câu chuyện di sản xứ Huế, tiệm "Kinh đô cổ phục" của Hoàng Trinh Phan không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ kinh doanh mà vượt thoát thành địa chỉ quảng bá cổ phục và quảng bá di sản đi muôn phương. Tâm huyết ấy không phải bạn trẻ nào đang độ tuổi ngoài 20 đều làm được. (còn tiếp)