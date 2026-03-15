Người trẻ Hà Nội tạo bất ngờ trong ngày trọng đại của đất nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/03/2026 18:43 GMT+7

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên của thủ đô đã tạo ra những điểm nhấn bất ngờ và thú vị khi tình nguyện tham gia phục vụ công tác bầu cử trong Ngày hội non sông, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho cử tri.

Hôm nay, ngày 15.3, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên thủ đô đã ra quân hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sôi nổi check-in tại điểm bầu cử

Ghi nhận tại các điểm bầu cử, sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô đã có mặt từ sớm để triển khai các phần việc thiết thực. Tại tổ bầu cử số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 2, phường Hai Bà Trưng, ngay từ sáng sớm các bạn tình nguyện viên đã xếp hàng ngay ngắn đón tiếp các cử tri đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại đây cũng chuẩn bị sẵn các hashtag cầm tay với những thông điệp ý nghĩa để cử tri sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, có thể check-in để giữ lại những khung hình làm kỷ niệm. Nhiều cử tri ở mọi lứa tuổi đến đây đều bất ngờ và tỏ ra thú vị với những hashtag như: "Tôi đã hoàn thành", "Lá phiếu trách nhiệm", "Ngày hội non sông"… Ai cũng hào hứng chụp hình tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Người trẻ Hà Nội đầy nhiệt huyết trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu sôi nổi check-in tại tổ bầu cử số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 2, P.Hai Bà Trưng

ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại P.Long Biên, cũng bố trí các "Điểm check-in bầu cử" và đây là lần đầu tiên được tổ chức. Đoàn thanh niên phường đã bố trí lực lượng hỗ trợ chụp ảnh miễn phí, giúp cử tri lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Người trẻ Hà Nội đầy nhiệt huyết trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng check-in tại điểm bầu cử phường Long Biên

ẢNH: CTV

Ngay từ sáng sớm, Đoàn thanh niên xã Quảng Bị đã triển khai mô hình "Tiếng loa bầu cử". Các bạn trẻ sử dụng loa di động tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, khu dân cư, giúp lan tỏa sâu rộng thông tin về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử đến từng hộ gia đình.

Tích cực hỗ trợ người dân

Dấu ấn đậm nét còn được ghi nhận tại xã Quảng Oai, nơi Đoàn Thanh niên đã huy động hơn 150 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại 43 tổ bầu cử trên địa bàn. Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu thuộc Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, đội hình gồm 20 đoàn viên nòng cốt đã trực tiếp túc trực, hỗ trợ đưa đón và hướng dẫn tận tình để các cử tri đặc thù thực hiện quyền lợi công dân một cách thuận lợi, trang nghiêm nhất.

Người trẻ Hà Nội đầy nhiệt huyết trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 3.

Thanh niên hỗ trợ người khuyết tật tại điểm bầu cử xã Quảng Oai

ẢNH: CTV

Tại nhiều địa phương, không khí khu vực bầu cử trở nên sôi nổi hơn với sự tham gia của đông đảo cử tri trẻ. Không chỉ thực hiện quyền công dân, các đoàn viên, thanh niên phường, xã còn túc trực tại các điểm bỏ phiếu để hướng dẫn quy trình bầu cử cho những bạn trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, tạo tâm lý tự tin và tự hào cho thế hệ trẻ trong ngày trọng đại.

Đào Minh Thư, nữ sinh viên thuộc khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Mở Hà Nội, tham gia công tác hỗ trợ tại điểm bầu cử thuộc phường Hai Bà Trưng, đã chia sẻ đầy tự hào về vai trò tình nguyện viên của mình.

Người trẻ Hà Nội đầy nhiệt huyết trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 4.

Các bạn trẻ sôi nổi "khoe" thẻ cử tri khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu

ẢNH: CTV

Nữ sinh viên cho biết bản thân cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự khi được Đoàn thanh niên của trường tạo điều kiện cho đăng ký tham gia. Đối với Thư, đây là cơ hội quý giá để đóng góp một phần công sức nhỏ bé, tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội toàn dân.

"Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, mình đã có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm (gần 6 giờ sáng) trong tâm trạng bồi hồi, phấn khởi. Nhiệm vụ ban đầu của mình là hỗ trợ sắp xếp công tác hậu cần và trực tiếp đón tiếp các đại biểu, cử tri", Thư kể.

Người trẻ Hà Nội đầy nhiệt huyết trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 5.

Đào Minh Thư (đầu tiên bên phải) cùng các tình nguyện viên phục vụ tại điểm bầu cử của phường Hai Bà Trưng

ẢNH: VŨ THƠ

Nữ tình nguyện viên cũng tỏ ra rất ấn tượng trước không khí của ngày bầu cử và trách nhiệm của người dân. "Nhiều người dân đến điểm bầu cử sớm, trong đó có những cụ già đi lại khó khăn. Chúng mình đã đón tiếp và giúp các cụ thực hiện các thủ tục thuận lợi nhất. Có thể nói, việc được hòa mình và cống hiến cho sự kiện trọng đại của đất nước là một trải nghiệm thực tế vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ đối với mình", Thư bày tỏ.

Cử tri lần đầu bỏ phiếu bầu cử: 'Đây là dấu mốc trưởng thành'

Cử tri lần đầu bỏ phiếu bầu cử: 'Đây là dấu mốc trưởng thành'

Lần đầu tiên trong đời được tham gia ngày hội toàn quốc, nhiều người trẻ ở tỉnh Quảng Trị cầm trên tay lá phiếu bầu cử mà tự hào rằng: đây chính là dấu mốc trưởng thành.

