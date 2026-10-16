Người trẻ mua được nhà thành phố chỉ từ vài ba triệu đồng mỗi tháng

Làm gì khi chỉ dư vài ba triệu đồng mỗi tháng?

Năm 2025, Nguyễn Công Cường (28 tuổi), mua chung cư ở đại lộ Thăng Long (P.Tây Mỗ, Hà Nội) theo chính sách ưu đãi mua căn nhà đầu tiên cho người dưới 35 tuổi, lãi suất 5,8% trong 3 năm đầu tiên. Từ ngày có nhà, thay vì trả tiền trọ 5 triệu đồng mỗi tháng như trước đây, Cường góp thêm trả lãi suất ngân hàng. Cường nói đã tích lũy từ những năm tháng mới ra trường, bắt đầu từ vài ba triệu đồng mỗi tháng.

Có những bạn trẻ đã mua được nhà thành phố từ vài ba triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng ẢNH: THANH AN

Cường kể: "Mình đi làm từ năm 2 đại học, làm thêm về thương mại điện tử và theo công việc này đến bây giờ. Mới đi làm thu nhập không cao, thời điểm chưa có kinh nghiệm trong quản lý chi tiêu hàng tháng, khi nhận lương xong, mình sẽ gửi một khoản về cho bố mẹ tiết kiệm giúp, hồi đó chỉ vài ba triệu đồng, nhưng đều đặn mình ráng tích góp".

Từ vài ba triệu đồng mỗi tháng, khi có số vốn nhất định, Cường góp vốn cùng với bạn bè kinh doanh riêng. Cường cho biết ngày mua nhà, anh có 1,5 tỉ đồng, vay mượn thêm người thân và ngân hàng. "Mình quyết định mua nhà vì cũng muốn bố mẹ ra Hà Nội có nhà để ở, chứ trước đấy thì mình không phải người thiên về việc mua nhà", Cường chia sẻ.

Nguyễn Công Cường (phải) mua nhà ở tuổi 27 nhờ kỷ luật tài chính, sự hỗ trợ của gia đình và vay ngân hàng ẢNH: NVCC

Có những bạn trẻ không đợi ra trường đi làm mới tiết kiệm, nhiều bạn đã tích cóp từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Nguyễn Hà Song Quân, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: "Mỗi tháng mình dư khoảng hơn 2 triệu đồng từ tiền làm thêm, mình mua được 2 phân vàng tiết kiệm". Là con duy nhất nên mẹ rất yêu thương, cho em đủ chi phí học tập. Tuy nhiên Song Quân vẫn đi làm thêm để có thêm chi phí sinh hoạt, đỡ đần mẹ phần nào và tiết kiệm thêm.

Nhiều bạn trẻ có thói quen tích cóp mua vàng ẢNH: THANH ĐA

Nữ sinh nói em chọn mua vàng để ra trường nếu chưa tìm được việc làm như ý vẫn có khoản dư. Nhận tiền từ mẹ, Song Quân chia ra 3 quỹ chi tiêu: tiền để dành; tiền ăn, tiền trọ; và tiền khám bệnh. "Mình không quan tâm giá vàng lên xuống. Mình luôn cố gắng tiết kiệm vì nghĩ nếu xài sang qua tháng sau không có lại bị hụt", Song Quân chia sẻ.

Từ vài ba triệu đồng vẫn có thể tích lũy được hơn 2 tỉ đồng

Ít ai biết trước khi là Co-founder (người đồng sáng lập) Tiệm hủ tiếu mì Hòa Phát có 3 chi nhánh ngay trung tâm TP.HCM, Trần Hoàng Bảo (33 tuổi) cũng bắt đầu từ khoản tiền tiết kiệm vài ba triệu đồng.

Hoàng Bảo khởi sự kinh doanh với nghề buôn điện thoại. "Những năm đầu lãi ít với mình cũng là lãi. Lãi bao nhiêu mừng bấy nhiêu, có khi không lãi tiền nhưng lãi mối quan hệ. Mình bắt đầu tích lũy từ vài trăm ngàn đồng thậm chí là vài chục ngàn đồng. Tích cóp từ từ sẽ ra khoản lớn rồi bắt đầu đầu tư kinh doanh", Hoàng Bảo nói.

Học về tài chính từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư và quản lý tài sản, với anh Bùi Vinh Hiếu, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, tích lũy không đơn thuần là để trở nên giàu có mà đó là cách anh chuẩn bị cho những ngày cuộc sống không thuận lợi, bảo vệ những người mình yêu thương và giữ cho bản thân quyền được lựa chọn.

Anh Bùi Vinh Hiếu ẢNH: NVCC

"Nếu duy trì khoản đầu tư 3 triệu đồng mỗi tháng trong 20 năm, với lợi nhuận giả định 10% một năm, bạn có thể tích lũy khoảng hơn 2 tỉ đồng, dù tổng số tiền tự bỏ ra chỉ là 720 triệu đồng", anh Hiếu phân tích. Anh Hiếu nhấn mạnh đây là phép tính minh họa lãi kép, không phải mức lợi nhuận được bảo đảm, nhưng nó cho thấy "sức mạnh" của việc bắt đầu tiết kiệm từ sớm và kiên trì.

"3 triệu đồng có thể không thay đổi cuộc sống của bạn trong một tháng. Nhưng cách bạn đối xử với 3 triệu đồng đó mỗi tháng có thể thay đổi cuộc sống của bạn trong 20 năm", anh Hiếu chia sẻ.



