Gác bằng kỹ sư, chàng trai khởi nghiệp với bánh mì đông lạnh

Những pha rẽ hướng đầy bất ngờ

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi), những năm tháng THPT chưa có nhiều cơ hội được định hướng nghề nghiệp như hiện nay, nên anh Dương Ngọc Huy (hiện 33 tuổi) chọn ngành cũng chỉ dựa vào học lực và suy nghĩ rằng ngành nào sau này cũng kiếm được nhiều tiền.

Anh Dương Ngọc Huy giới thiệu bánh mì que đông lạnh với khách hàng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đến năm 3 ĐH, anh Huy nhận ra bản thân có niềm yêu thích về kinh doanh, muốn khởi nghiệp một lĩnh vực gì đó, thế là bắt đầu ấp ủ từ đó. "Nhưng do chưa biết bắt đầu từ đâu nên mình quyết định cố gắng học cho xong ngành hiện tại. Khi ra trường, một phần vì lúc đó mông lung chưa biết hướng đi nào tiếp theo, nên mình quyết định sẽ thử làm công việc đúng chuyên ngành xem có thực sự đi theo ngành được không. Với tấm bằng loại khá, nên mình cũng nhanh chóng có được công việc đúng chuyên ngành kỹ thuật. Công việc cũng khá thuận lợi, và may mắn được công ty tin tưởng giao phụ trách đại diện dự án một công trình", anh kể.

Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, anh Huy đọc được một câu nói rất nổi tiếng trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí". "Câu nói cứ thôi thúc và giúp mình can đảm đưa ra quyết định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, rằng từ nay bản thân sẽ theo đuổi niềm đam mê, sẽ sống cuộc đời đáng sống của chính mình và chịu hoàn toàn mọi quyết định. Thế là mình quyết định nghỉ việc sau 4 tháng đi làm và bắt đầu chuyển hướng khởi nghiệp", anh chia sẻ.

Đầu tiên, anh Huy bắt đầu với việc kinh doanh phụ kiện điện tử trên sàn thương mại điện tử. Theo anh, lúc đó (năm 2015) cũng là thời điểm thương mại điện tử bắt đầu phát triển nên việc kinh doanh thuận lợi. Sau đó, anh tiếp tục đầu tư cùng người bạn mở một cửa hàng thực phẩm hữu cơ, với mong muốn mang đến thực phẩm sạch cho mọi người. Lúc đầu, anh cũng rất tự tin vì người bạn có trang trại tự trồng thực phẩm sạch và cũng đạt được các chứng nhận an toàn. "Nhưng kinh doanh còn nhiều thứ khác quyết định. Sau vài tháng thì không trụ nổi, nên chúng mình quyết định đóng cửa", anh nhớ lại.

Không dừng lại ở đó, một thời gian sau, chàng trai quê Quảng Ngãi tiếp tục mở mô hình kinh doanh xe bánh mì que bán vỉa hè. Cũng trong thời điểm này, anh quan sát ở các hệ thống quán cà phê hầu như chưa có việc kết hợp thêm bánh mì vào menu của quán. Ý tưởng bắt đầu lóe lên và anh đặt câu hỏi "có cách nào đưa bánh mì vào các quán cà phê để bán kèm, vì đây như là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi sáng - bánh mì cà phê?". Đó cũng là ý tưởng đầu tiên để anh hình thành thương hiệu bánh mì que đông lạnh Vina Bread như hiện nay.

Ý tưởng là thế nhưng sau gần 2 năm khởi nghiệp, anh Huy nhận thấy phần nhiều mình đang kinh doanh một cách bản năng, theo những gì bản thân biết và chưa có bài bản, dù cũng đang phát triển. Sau khi được tư vấn từ người anh đi trước, Huy một lần nữa lại đưa ra quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên là dừng mọi hoạt động kinh doanh và quay trở lại đi làm.

Nhưng lần trở lại đi làm này hoàn toàn khác, anh Huy có chủ đích rõ ràng. "Mình tập trung tìm vị trí trong bộ phận kinh doanh và xem mỗi công việc được phụ trách là một cơ hội được "khởi nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp". Khi nhìn lại, mình thấy điều đó đã giúp bản thân học hỏi nhanh chóng, chủ động trong những công việc phụ trách, và may mắn cũng được cấp trên ghi nhận, được học hỏi và thăng tiến", anh kể.

Sau hơn 5 năm, khi tích lũy đủ bản lĩnh và nhìn thấy được cơ hội thị trường, đầu năm 2023 chàng kỹ sư quyết định quay lại con đường khởi nghiệp về bánh mì đông lạnh và xây dựng thương hiệu "Vina Bread - Bánh mì của người Việt" như hiện nay.

Bánh mì đông lạnh Vina Bread ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tiến đến cột mốc doanh thu 1 tỉ đồng/tháng

Ở bánh mì đông lạnh Vina Bread, anh Huy định hướng là một đơn vị cung cấp giải pháp giúp chủ quán cà phê, hệ thống F&B tăng thêm doanh thu hiệu quả từ việc kết hợp sản phẩm bánh mì que vào menu quán đang có sẵn.

Anh cho biết bánh mì que đông lạnh đã được làm sẵn nhân tại nhà máy và cấp đông theo tiêu chuẩn, nên giúp chủ quán giải quyết được những bài toán thực tế: có thêm món ăn tiện lợi, dễ dàng kết hợp với nhiều mô hình F&B: cà phê, trà sữa, nước ép...; không tốn thời gian chế biến, chỉ cần nướng lại là sử dụng; không tốn kém nhiều chi phí, nhưng doanh thu và lợi nhuận rất hiệu quả; không đau đầu về việc lãng phí thức ăn dư thừa; bảo quản đông lạnh theo tiêu chuẩn, không lo hư hỏng, tồn kho (bảo quản ở nhiệt độ từ -18°C, với thời hạn sử dụng 6 tháng, đảm bảo chất lượng và hương vị bánh vẫn được giữ ổn định).

Theo anh Huy, lợi thế của Vina Bread chính là mang bản sắc Việt vào một sản phẩm tiện lợi, hiện đại, có khả năng mở rộng. Bánh mì đông lạnh là cầu nối giữa truyền thống và nhịp sống bận rộn. Chỉ vài phút là có ngay món ăn nóng giòn, đủ dưỡng chất. Đó là một xu hướng tiêu dùng rất lớn - vừa nhanh, ngon, an toàn. Bên cạnh đó, vì là sản phẩm bánh mì đông lạnh nên có thể đồng hành với nhiều mô hình: từ quán cà phê đến chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Anh cho biết Vina Bread lựa chọn hợp tác sản xuất với một nhà máy đối tác uy tín, đạt chuẩn HACCP và đầy đủ giấy tờ công bố an toàn thực phẩm theo quy định. Điều này giúp đảm bảo mỗi chiếc bánh mì khi đến tay khách hàng đều an toàn, đồng nhất và chất lượng ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu bánh mì đông lạnh Vina Bread của anh Huy đã có mặt trong hơn 100 quán cà phê lớn ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

"Điều đáng mừng là kết quả kinh doanh đang tăng trưởng đều qua từng tháng. Trong chặng đường tới, Vina Bread đặt mục tiêu doanh thu đạt mốc 500 triệu đồng/tháng vào cuối năm nay và tiến tới cột mốc 1 tỉ đồng/tháng trong 6 tháng tiếp theo. Xa hơn nữa, khát vọng của mình là đưa bánh mì đông lạnh không chỉ hiện diện ở khắp hệ thống quán cà phê, mà còn phổ biến trong từng gia đình Việt, trở thành "trợ thủ nhà bếp" giúp mọi người có thể thưởng thức những chiếc bánh mì thơm ngon chỉ sau vài phút", anh Huy tâm huyết.

Thạc sĩ Mai Nguyễn Hoàng Nam, nhà sáng lập Học viện Kỹ năng VTALK, đồng sáng lập Chương trình đào tạo khởi nghiệp chuyên sâu thực chiến Startup MasterTrack, nhìn nhận: "Khởi nghiệp theo hướng này, startup không còn là nhà sản xuất đơn thuần, mà trở thành đối tác tăng doanh thu của quán cà phê. Đây là điểm ít ai khai thác: chuyển bánh mì đông lạnh từ một mặt hàng sang một dịch vụ toàn diện, giúp hàng vạn quán nhỏ tăng thêm nguồn thu mà không phải đầu tư lớn, tăng giá trị đơn hàng và trải nghiệm khách hàng mà hầu như không làm phức tạp thêm mô hình kinh doanh".

Theo anh Nam, tiềm năng của Vina Bread trên thị trường hiện nay nằm ở chỗ đi đúng xu hướng "tiện lợi - an toàn - đa dạng". Nếu biết phối hợp đẩy mạnh R&D kết hợp yếu tố hình thức sản phẩm cho hoạt động marketing, tạo trend (xu hướng), Vina Bread hoàn toàn có thể trở thành một điển hình về cách một thương hiệu Việt biến sản phẩm truyền thống thành giải pháp kinh doanh hiện đại, vừa nâng cao lợi nhuận cho đối tác, vừa lan tỏa niềm tự hào ẩm thực Việt.