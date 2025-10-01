Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

'Cá nhân chỉ cần quan tâm phải nộp thuế với 2 dòng tiền: Lương và kinh doanh'

Đan Thanh
01/10/2025 12:17 GMT+7

Cá nhân chủ yếu chỉ cần quan tâm đến nghĩa vụ thuế với dòng tiền phát sinh từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Các dòng tiền khác, tổ chức, cá nhân chi trả đã khấu trừ, nộp thay hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa đưa ra lưu ý về nhiều trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân như thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng, trúng thưởng… có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Các khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định

Đơn vị này lưu ý, các khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

Sau khi đăng tải thông tin ngày 30.9, Thanh Niên nhận về khá nhiều bình luận. Có độc giả nêu, tiền trúng xổ số đã bị trừ thuế ngay khi nhận thưởng; tiền cá nhân cho người khác vay qua hình thức chuyển khoản, khi nhận tiền trả lại liệu có bị tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Một số độc giả trực tiếp trao đổi với phóng viên bày tỏ băn khoăn, có những khoản tiền người thân chỉ chuyển nhờ qua tài khoản của họ, tần suất không thường xuyên thì có thuộc diện bị tính vào thu nhập chịu thuế?

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Chỉ cần quan tâm chủ yếu tới thu nhập từ lương, kinh doanh

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích: theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, có 4 nhóm thu nhập có thể phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Về bản chất, cá nhân chủ yếu chỉ cần quan tâm nghĩa vụ thuế với dòng tiền phát sinh từ kinh doanh, tiền lương, tiền công

Nhóm 1 là thu nhập có nguồn gốc từ kinh doanh: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác có liên quan.

Nhóm 2 là thu nhập có nguồn gốc từ tiền lương, tiền công trên cơ sở quan hệ lao động hoặc dân sự không có yếu tố kinh doanh.

Nhóm 3 là thu nhập có từ việc chuyển nhượng tài sản như bất động sản, chứng khoán, phần vốn góp.

Nhóm 4 là thu nhập khác như: đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng.

Tương ứng với 4 nhóm thu nhập nêu trên, cá nhân cần quan tâm một số dòng tiền phát sinh nghĩa vụ thuế như sau:

Nhóm 1: hầu hết dòng tiền từ kinh doanh đều phải nộp thuế, trừ trường hợp có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm (có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2025) và 200 triệu đồng/năm (từ năm 2026).

Nhóm 2: hầu hết dòng tiền từ tiền lương, tiền công đều phải nộp thuế (trừ một số khoản thưởng, phụ cấp, trợ cấp và lợi ích khác không chịu thuế).

Nhóm 3: hầu hết dòng tiền từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán của công ty chưa đại chúng đều phải nộp thuế (riêng dòng tiền từ chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng do đã được khấu trừ nộp thay nên cá nhân nhận dòng tiền này không phải quan tâm đến nghĩa vụ thuế).

Tuy nhiên, chuyển nhượng các tài sản này đều phải đăng ký quyền sở hữu hoặc gắn với quyền sở hữu, thường phải thực hiện nghĩa vụ thuế trước hoặc song hành nên ít rủi ro.

Nhóm 4: tất cả dòng tiền có được từ nhóm này (đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng) đều đã được tổ chức, cá nhân chi trả khấu trừ, nộp thay nên cá nhân không phải quan tâm đến nghĩa vụ thuế.

"Như vậy, cá nhân chủ yếu chỉ cần quan tâm đến nghĩa vụ thuế với dòng tiền phát sinh từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Với các dòng tiền khác, cá nhân không cần quá quan tâm đến nghĩa vụ thuế bởi tổ chức, cá nhân chi trả đã khấu trừ, nộp thay hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế như tiền vay, mượn, cho, biếu, tặng, thanh toán…", ông Được lý giải.

