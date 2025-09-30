Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế

Đan Thanh
Đan Thanh
30/09/2025 11:06 GMT+7

Các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân như thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng, trúng thưởng… có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa đưa ra lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất là các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng.

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

8 khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thứ hai là thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ ba là thu nhập từ đầu từ vốn, gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ tư là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ năm là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu là thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng, bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy là thu nhập từ bản quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ 8 là thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý, 8 khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. 

Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

