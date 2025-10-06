Người trẻ tìm về bến đỗ an cư gọi tên Phước Đông New City

Quyết định thay đổi số phận

Đến giờ, ông Thanh Triều (60 tuổi) không quên được cảnh hai vợ chồng ông đèo nhau trên chiếc xe cà tàng, men theo con đường rời TP.HCM di cư đến Trảng Bàng (Tây Ninh) ‘cứu rỗi đời mình’ vào 25 năm trước.

‘Chuyến đi liều lĩnh năm đó đã thay đổi số phận của gia đình tôi’, ông nói.

Năm 1998, vợ chồng ông Triều từ quê nhà Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp. Ông làm nghề đạp xích lô, còn vợ bán vé số.

Ở thành phố lớn, thu nhập thấp chỉ đủ lo cơm ngày 3 bữa. Không có tiền, hai vợ chồng chỉ dám thuê một căn trọ nhỏ.

Nặng lòng khi thấy vợ con phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ đường, ông nhiều đêm trằn trọc mãi không thể ngủ. Ông dằn vặt, tự hỏi mình đến khi nào mới sắm được căn nhà ở TP.HCM để gia đình không còn phải chịu cảnh khổ.

‘Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần tôi tuyệt vọng. Lao động thu nhập thấp như tôi dù mưu sinh cả đời cũng chẳng tích cóp đủ tiền mua 1 mảnh đất ‘khiêm tốn’ ở đây’, ông nói.

Thấy ước mơ đổi đời dần bị dập tắt, ông quyết định rời TP.HCM, di cư đến Trảng Bàng tìm cơ hội mới.

Tại đây, vợ chồng ông khởi nghiệp bán hủ tiếu dạo ở trung tâm KCN Phước Đông. Nơi này có hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân sinh sống và làm việc. Nhờ vậy, hàng hủ tiếu vô cùng đắt hàng, bán hơn 150 tô/ngày.

Sau 3 năm, vợ chồng ông tích cóp đủ tiền, mua căn nhà đầu tiên ở khu đô thị Phước Đông với giá 350 triệu đồng. Năm 2017, giá trị của căn nhà tăng lên 800 triệu đồng.

Dự án nhà ở giá rẻ Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Được biết, Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi) nằm trong khu vực được dự đoán sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai. Theo báo cáo từ chuyên trang Batdongsan đầu năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà tại Tây Ninh tăng 36%.

Địa phương ngày càng phát triển, kéo theo bất động sản tăng giá đã giúp ông ‘lãi to’ nhờ đầu tư vào dự án Phước Đông New City. Cùng với việc làm ăn khấm khá, đến năm 2025, ông Triều đã sở hữu 5 căn nhà tại Phước Đông New City bằng chính thực lực của mình.

Nhiều cư dân đổi đời tại Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Không riêng ông Triều, nhiều năm qua, không ít lao động đã chọn Trảng Bàng, Tây Ninh là điểm đến đổi đời mới. Theo Tổng Cục thống kê, năm 2024, Tây Ninh thuộc 10 địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước. Tỷ suất di cư thuần tăng từ 1,6% (2023) lên 6% (2024), cho thấy sức hút mạnh mẽ với lao động.

An cư bền vững tại Phước Đông New City

Chỉ tay về phía khuôn viên rộng lớn với hàng cây xanh mướt, ông Triều cho hay gia đình ông thường tranh thủ ra đó đi bộ, tập thể dục cùng nhau.

Nơi sinh sống được bao trùm bởi mảng xanh rộng lớn. Nhiều năm qua, sức khỏe của ông Triều tốt lên hẳn.

Lối vào khu đô thị được bao phủ bởi mảng xanh rộng lớn. Ảnh: Minh Phú Land

‘Khu vực này an ninh lắm, xung quanh đầy đủ tiện nghi. Trường học, bệnh viện, khu mua sắm… kế bên, chẳng phải đi đâu xa. Sống ở đây cũng không sợ thất nghiệp vì KCN tuyển người liên tục. Con trai tôi lúc mới tốt nghiệp đại học ở TP.HCM, vừa về đây đã được nhận vào làm với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Mức sống và giá nhà lại rẻ nên lao động mua được nhà tại đây là điều không khó’, ông Triều nói.

Phước Đông New City mang cơ hội an cư giá rẻ đến người lao động. Ảnh: Minh Phú Land

Theo chủ đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG) và đơn vị phát triển Minh Phú Land (Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Minh Phú), dự án nhà cho người lao động Phước Đông New City đã mang cơ hội đổi đời đến hàng trăm hộ gia đình trẻ chọn an cư Trảng Bàng.

Với giá từ 1,9 tỷ đồng/căn, người mua chỉ cần trả trước 30% (579 triệu đồng) là nhận nhà hoàn thiện, nội thất cơ bản và sổ hồng đầy đủ. Phần còn lại được hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% lên đến 30 năm, ưu đãi ân hạn gốc 24 tháng. Chủ đầu tư cam kết thuê lại nhà với giá 7-9 triệu đồng/căn/tháng, kéo dài 12 tháng.

Lao động trẻ an cư tại Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Chủ đầu tư còn áp dụng các chính sách bán hàng ưu đãi như ‘Booking 0 đồng’, ‘Flash sale’, voucher khách hàng thân thiết, ưu đãi cho cư dân Trảng Bàng, chính sách mua sỉ, ưu đãi ‘cho bạn - cho tôi’… với tổng mức chiết khấu lên đến 15%.

