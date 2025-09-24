Người trẻ TP.HCM về Tây Ninh: Phước Đông New City - chìa khóa an cư 1,9 tỷ

Đuối sức vì ‘chạy đua’ với giá nhà

Sau 5 năm tích cóp, Nguyễn Ngọc Nhi (27 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại TP.HCM) đã từ bỏ giấc mơ an cư tại thành phố. Với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng, Nhi vẫn không thể theo kịp đà tăng ‘chóng mặt’ của giá nhà. Hiện tại, cô chỉ dành dụm được hơn 500 triệu đồng.

Lao động trẻ gặp khó khi thu nhập mãi ‘giậm chân’ trong khi giá bất động sản tăng vọt. Ảnh minh họa: Freepik

‘Với số tiền này, việc mua nhà ở TP.HCM là rất khó. Những căn nhà giá rẻ thì pháp lý không rõ ràng. Vậy nên tôi chỉ còn cách tiếp tục ở trọ, sau này dùng tiền mua nhà ở quê hoặc di chuyển đến các tỉnh vùng ven thành phố để làm việc, sinh sống’, Nhi chia sẻ.

Tình trạng này không phải hiếm. Theo VARS IRE, giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, trong khi thu nhập người trẻ lại chậm hơn, kéo theo áp lực trả nợ vay và chi phí sinh hoạt cao. Đến giữa năm 2025, với thu nhập bình quân hiện tại, một gia đình phải mất gần 27 năm để mua nhà (thậm chí 80 năm nếu theo nguyên tắc 1/3 thu nhập).

Khoảng cách này khiến nhiều người trẻ chọn thuê nhà dài hạn thay vì cố gắng sở hữu.

Người lao động sống chật hẹp trong những khu trọ giá rẻ tại TP.HCM. Ảnh: H.N

Chìa khóa an cư giá rẻ cho người lao động

Trước sức ép thị trường và chi phí sinh hoạt tại TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM ghi nhận xu hướng người lao động dịch chuyển về quê hoặc các tỉnh lân cận. Tây Ninh nổi lên như điểm đến tiềm năng, thu hút hàng trăm nghìn lao động nhờ 6 khu công nghiệp lớn và 2.221 doanh nghiệp. Các dự án BĐS, du lịch, thương mại liên tục ‘đổ tiền’ vào địa phương này.

Theo quy hoạch 2025-2030, khu vực Phước Đông - Trảng Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ trọng điểm phía Nam Tây Ninh. Nắm bắt tiềm năng này, Phước Đông New City mang đến giải pháp an cư giá rẻ và bền vững. Dự án tọa lạc ngay tại Khu công nghiệp Phước Đông, nơi hơn 80.000 người lao động đang sinh sống và làm việc.

Phước Đông New City tọa lạc tại Khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú Land

Giai đoạn 1 của dự án với 79 căn nhà phố đã ‘cháy hàng’ chỉ trong một buổi sáng. Ở Giai đoạn 2, Chủ đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Minh Phú Land tiếp tục triển khai mở bán số lượng có hạn (75 căn) với sức hút lớn.

Điểm nổi bật của Phước Đông New City Giai đoạn 2 là mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng cho căn nhà phố hoàn thiện nội thất cơ bản, giúp tiết kiệm 200-300 triệu đồng so với việc tự hoàn thiện (thường tốn 300-400 triệu). Điều này giảm đáng kể thời gian và công sức cho người mua.

Nội thất tiện nghi bên trong căn nhà mẫu 1 trệt 1 lửng Lumi, thuộc Phước Đông New City, mang đến cảm giác tiện nghi, thoải mái. Ảnh: Minh Phú Land

Chính sách ‘khủng’ - Lợi thế vàng cho nhà đầu tư và người an cư

Phước Đông New City gây ấn tượng mạnh với pháp lý rõ ràng, nhà xây sẵn và sổ hồng trao tay ngay sau khi hoàn tất thủ tục, tạo sự yên tâm tuyệt đối.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như ‘Booking 0 đồng’ - giữ chỗ trước, không mất phí. Với ‘Flash sale’, chính sách mua sỉ, voucher khách hàng thân thiết, Phước Đông New City mang đến tổng mức chiết khấu lên đến 10-15% tổng giá trị. Khách hàng được lợi từ 200-300 triệu đồng, giúp bài toán tài chính hiệu quả hơn bao giờ hết.

Người mua chỉ cần thanh toán 30% là nhận nhà. Phần còn lại trả góp 12 tháng không lãi suất, ngân hàng tài trợ vốn vay đến 70%, ân hạn gốc lên đến 24 tháng.

Các căn nhà bàn giao đầy đủ nội thất được cam kết thuê lại 7-9 triệu đồng/tháng, kéo dài trong 12 tháng. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khai thác dòng tiền hiệu quả, sinh lời bền vững.

Phòng ngủ được thiết kế hiện đại tại căn Solis của Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Phước Đông New City sở hữu vị trí chiến lược khi liền kề các trục giao thông trọng điểm: mặt tiền ĐT782 và liền kề ĐT784, kết nối nhanh đến xã Phước Thạnh, phường Trảng Bàng, xã Đức Hòa và cửa khẩu Mộc Bài. Nhờ lợi thế di chuyển thuận tiện về TP.HCM qua Quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang triển khai, dự án không chỉ gia tăng giá trị bất động sản mà còn mở rộng tiềm năng kinh doanh, đầu tư dài hạn.