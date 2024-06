Người trẻ và muôn cách “chill” hè với thức uống dinh dưỡng tiện lợi

Nguyên liệu của Number 1 Soya Can xi từ hạt đậu nành nguyên chất, nay bổ sung thêm can xi phát triển xương chắc khỏe từ sâu bên trong. Sản phẩm nói không với chất bảo quản, giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng của sữa đậu nành, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Phiên bản mới đặc biệt hướng đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho người tiêu dùng. Diện mạo cứng cáp cùng chiếc nắp đậy tiện dụng giúp người tiêu dùng có thể bổ sung dinh dưỡng mọi lúc mọi nơi.

