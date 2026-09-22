Người trẻ Việt kể câu chuyện văn hóa giữa kinh đô thời trang Milan

Chương trình không chỉ giới thiệu những sáng tạo thời trang mang dấu ấn Việt Nam mà còn ghi dấu sức trẻ, sự hiểu biết và tài năng của một thế hệ Gen Z đang chủ động đưa câu chuyện văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Sáng 21.9, khi Milan bắt đầu một ngày mới, ê kíp sản xuất đã có mặt tại địa điểm tổ chức để chuẩn bị cho chương trình diễn ra từ 17 giờ. Nhiều thành viên, trong đó có những bạn trẻ, sinh viên đến từ các thành phố khác nhau của Ý, đã tập trung từ hôm trước để cùng hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Âm nhạc vang lên, những thiết kế mới của nhà thiết kế Namie Trịnh lần lượt xuất hiện, khép lại bằng những tràng pháo tay từ khán giả ẢNH: BTC

Gần 30 người mẫu lần lượt có mặt để trang điểm, làm tóc. Hậu cần được triển khai đồng bộ, từ sàn diễn, âm thanh, ánh sáng đến y tế, bảo hiểm và các hạng mục tại hiện trường. Tất cả được hoàn tất trước giờ khai màn, phía sau vẻ chỉn chu của một show diễn là nhiều giờ làm việc liên tục của một ê kíp trẻ.

Đằng sau chương trình là một ê kíp sản xuất trẻ, cùng các cố vấn thuộc thế hệ Y đến từ nhiều thành phố châu Âu. Họ gặp nhau ở mong muốn đưa tài năng của thế hệ mình bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, tiếp cận khởi nghiệp trong nghệ thuật và thời trang bằng một tâm thế chủ động, cởi mở.

Những bộ sưu tập của người Việt, những câu chuyện mang màu sắc châu Á được thực hiện và trình diễn tại châu Âu. Qua đó, một hình ảnh Việt Nam khác được kể bằng ngôn ngữ của chính những người trẻ: tự tin, độc lập và sẵn sàng đối thoại với thế giới.

Dự án được chuẩn bị suốt một năm, để hội tụ trong một ngày ẢNH: BTC

Điều đáng chú ý là các bạn trẻ không bắt đầu từ những điều quá lớn. Họ hiểu thế mạnh của mình và lựa chọn những gì phù hợp với khả năng ở thời điểm hiện tại. Nhà thiết kế trở về Việt Nam trong một tháng để hoàn thiện gần 30 bộ trang phục, cùng các nguyên vật liệu đã được chuẩn bị từ trước. Nhà sản xuất cũng trở về Việt Nam để tìm kiếm nhà tài trợ và thực hiện những cuộc gặp gỡ cần thiết cho dự án.

Sức mạnh của cộng đồng người Việt tại châu Âu và câu chuyện liên thế hệ

Gods Within Her là show diễn đầu tiên của La Trịnh, quy tụ cộng đồng người Việt đến từ nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Cộng hòa Séc cùng nhiều thành phố của Ý và Việt Nam.

Một năm chuẩn bị được dồn lại trong một ngày diễn ra tại Milan. Nhưng điều đọng lại không chỉ nằm ở những bộ trang phục xuất hiện trên sàn diễn, mà còn ở cách một cộng đồng được kết nối bởi những người trẻ.

Với những người bạn Ý, đây cũng là dịp để lần đầu tiếp cận thời trang và ẩm thực Việt trong cùng một không gian. Những sáng tạo của các bạn trẻ cùng các món ăn Việt trở thành những điểm chạm văn hóa gần gũi với khách tham dự. Thời trang vì thế không chỉ hiện diện trong một không gian nghệ thuật, mà bước ra đời sống, gặp gỡ cộng đồng và mở lời với những người bạn quốc tế.

Thời trang Việt tại chương trình được thể hiện qua những sáng tạo mang tính biểu tượng văn hóa, nơi giao thoa Đông - Tây, cùng những câu chuyện về nữ tính, tự do và hòa bình ẢNH: BTC

Chị Vũ Thị Thu Huyền (Vương quốc Anh) nhận xét các bạn trẻ thể hiện tài năng, sự tự nhiên và chuyên nghiệp. Chị cho biết mong muốn tiếp tục trở lại Milan trong những mùa diễn tiếp theo, đồng thời đưa bộ sưu tập đến London cùng ê kíp sản xuất.

Từ Madrid (Tây Ban Nha), chị VERA Hằng đưa hai con đến tham dự. Với chị, điều đáng quý là được chứng kiến sự tự tin và sáng tạo của những người trẻ ngoài 20 tuổi, phía sau họ là sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.

Trong khán phòng còn có ông Quốc Chính, một trong những người Việt thế hệ đầu tiên tại Ý, sống tại đây 50 năm, đến cùng người vợ Ý. Với ông, niềm vui không chỉ đến từ một show thời trang, mà còn từ việc chứng kiến những kết nối mới giữa các thế hệ người Việt, đặc biệt qua những người trẻ như Hiền Thảo, giám đốc sản xuất chương trình, cùng ban tổ chức và các cố vấn đến từ nhiều nơi.

Có lẽ đó cũng là ý nghĩa lớn hơn của Gods Within Her. Từ thời trang, những người trẻ gốc Việt đang tạo nên một không gian gặp gỡ: giữa Việt Nam và châu Âu, giữa truyền thống và hiện đại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ đang bước ra thế giới.

Ở Milan, nơi những ngôn ngữ thời trang luôn tìm kiếm sự mới mẻ, câu chuyện Việt Nam được kể không chỉ bằng trang phục. Đó còn là câu chuyện về một thế hệ trẻ mang theo văn hóa của mình, tự tin bước vào cuộc đối thoại với thế giới bằng chính tài năng, sự sáng tạo và những kết nối cộng đồng.