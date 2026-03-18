Người trẻ xoay xở chống 'bão giá'

"Bão giá" len lỏi vào việc đi lại đến bữa ăn

Trần Văn Minh (sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Văn hóa Hà Nội) chọn đi xe buýt thay vì chạy xe máy để tiết kiệm tiền xăng

Khi giá xăng dầu biến động, hiệu ứng domino ngay lập tức lan rộng đến hầu hết các ngành dịch vụ, đặc biệt là vận tải và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đối với sinh viên và những người trẻ mới đi làm, với mức thu nhập còn hạn chế, sự thay đổi này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Theo ghi nhận, từ ngày 8.3, Công ty CP vận tải Đường sắt điều chỉnh tăng khoảng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước đó. Lý do được đưa ra là giá nhiên liệu trên thị trường tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng đang điều chỉnh giá vé do chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Điều đó khiến việc đi lại của sinh viên gặp nhiều khó khăn. Nhiều bạn cho biết không dám về quê để tiết kiệm chi tiêu.

Không chỉ chi phí đi lại, những bữa ăn hằng ngày của sinh viên cũng bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng. Trước đây, mỗi bữa ăn khoảng 30.000 - 35.000 đồng, giờ tối thiểu phải 40.000 đồng. Bà Phạm Thị Hương, chủ quán một quán cơm sinh viên trên phố Vũ Thạnh (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội), cho biết bảng giá thực đơn của quán vừa được điều chỉnh tăng thêm 5.000 đồng mỗi suất.

Một quán cơm sinh viên trên phố Vũ Thạnh (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đã tăng thêm 5.000 đồng mỗi suất cơm

"Nhiều sinh viên ra ăn, thấy giá tăng cũng có chút đắn đo, tôi bán hàng nhìn vậy cũng thấy thương các cháu. Nhưng giờ ra chợ đầu mối, cái gì người ta cũng bảo do cước vận chuyển, do giá xăng tăng nên phải lên giá. Từ mớ rau, lạng thịt đến bình gas công nghiệp trong bếp đều đắt đỏ hơn trước", bà Hương chia sẻ.

Đủ cách ứng phó "bão giá"

Đứng trước áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong khi khoản trợ cấp từ gia đình không đổi, nhiều bạn trẻ phải cắt giảm chi tiêu và gắng sức làm thêm.

Bạn Trần Văn Minh (sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ về bài toán chi tiêu đau đầu của mình trong khoảng thời gian gần đây: "Từ sau tết, nhẩm tính mỗi tháng chi phí sinh hoạt của mình cứ tăng thêm dần. Vé tàu xe về quê, tiền cơm bụi hay một số đồ dùng sinh hoạt đều tăng. Bản thân phải thiết lập lại toàn bộ kỷ luật tài chính và làm thêm ngoài giờ học", Minh kể.

Nam sinh viên cũng cho biết, đầu tiên là phải cắt giảm những khoản không thật cần thiết. Những buổi tụ tập, cà phê cuối tuần bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vì ăn cơm ngoài, Minh và hai bạn cùng phòng góp tiền đi chợ đầu mối từ sáng sớm, mua thức ăn trữ tủ lạnh và tự nấu ăn mang đi học. Việc di chuyển, Minh chuyển sang mua vé tháng xe buýt thay vì chạy xe máy để tiết kiệm tiền xăng.

Bên cạnh việc thắt chặt chi tiêu, kiếm thêm thu nhập cũng là một cách để nhiều bạn trẻ chủ động thích nghi với những biến động về chi phí sinh hoạt. Minh vừa xin được một công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi vào ca tối, mỗi tháng được khoảng 3 triệu đồng.

"Ban ngày đi học, tối đi làm thêm đến 10 giờ 30 mới về đến phòng trọ, thực sự rất mệt, nhưng bù lại mình có thể tự trang trải khoản chi phí chênh lệch do bão giá", Minh nói.

Không chỉ Minh, nhiều sinh viên khác cũng chọn làm thêm để cải thiện thu nhập. Nhiều bạn chọn chạy xe công nghệ để kiếm sống, nhưng đây cũng là nghề chịu sự tác động rất mạnh khi giá xăng leo thang từng ngày.

Chia sẻ về công việc của mình, Hoàng Anh (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải), chạy xe ôm công nghệ nói: "Khi giá xăng tăng, tụi mình chạy xe công nghệ cũng cảm nhận khá rõ sự khó khăn. Cước phí trên ứng dụng có điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn chưa bù hết chi phí xăng và khoản chiết khấu. Không chỉ chi phí xăng, mà tiền thay dầu xe, sửa xe dạo này cũng nhích lên, khiến thu nhập giảm so với trước".

Theo Hoàng Anh, trước đây, chạy khoảng 4 tiếng buổi tối là đủ trang trải tiền ăn vài ngày và còn dư chút ít để dành đóng học phí, bây giờ chi phí xăng tăng, nên thu nhập giảm nhiều. Muốn có mức thu nhập như trước, thường phải chạy thêm 2 - 3 tiếng mỗi ngày, có hôm đến khuya Hoàng Anh mới tắt ứng dụng để về phòng trọ.