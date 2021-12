Người trồng quế xứ Nghệ khổ sở vì trộm lộng hành

Bóc trộm quế giữa ban ngày

Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì vừa bị trộm lột sạch vỏ 30 cây quế hàng chục năm tuổi, ông Thái Đình Triển (ngụ bản Trung Sơn, xã Mường Nọc, H.Quế Phong) buồn bã kể số lượng quế này ông đang để dành, chưa kịp thu hoạch thì đã bị trộm. “Tôi mới chạy vào rừng quế về vì hay tin có kẻ trộm đột nhập. Phải rình để bắt không thì họ lột hết cả rừng”, ông Triển nói.

Gia đình ông Triển trồng hơn 1,5 ha cây quế ở cánh rừng gần nhà. Sau khi bị trộm lột sạch vỏ 30 cây quế, vợ chồng ông phải dựng cổng sắt ngay trước khu rừng để ngăn trộm. Nhưng vợ chồng ông vẫn không an tâm vì sợ kẻ trộm tiếp tục vượt rào vào. Hơn 20 năm qua, cây quế trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình ông Triển. Hàng năm, thu hoạch đến đâu, ông Triển lại trồng mới đến đó.

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Triển, cho biết nạn trộm vỏ quế diễn ra từ nhiều năm qua. Cách đây khoảng 1 tuần, người dân địa phương phát hiện 4 người đàn ông đi 2 xe máy lên bóc trộm vỏ quế giữa ban ngày. Một hàng xóm của bà Hòa dùng điện thoại quay được cảnh nhóm người này chạy xe máy chở theo các bao tải quế ra khỏi rừng. “Hôm đó, bọn trộm đã bóc sạch 73 cây quế của 3 gia đình, trong đó nhà tôi bị bóc mất 30 cây quế 20 năm tuổi”, bà Hòa bức xúc. Với giá quế hiện nay, vỏ quế của gia đình bà Hòa có thể thu về mỗi cây 10 triệu đồng.

Nhìn vườn quế đã được trồng từ nhiều năm của gia đình bị kẻ xấu lột sạch vỏ, anh Vi Văn Niệm (ngụ xã Mường Nọc) xót xa cho biết, gia đình anh đã bỏ nhiều công sức để chăm sóc rừng quế. “Những cây lớn, tôi chuẩn bị thu hoạch, nhưng chưa kịp thì chúng đã đến lột hết vỏ, giờ chỉ còn cách chặt bỏ”, anh Niệm buồn bã.

Tương tự, tại TT.Kim Sơn (H.Quế Phong), gần đây, nhiều người trồng quế cũng bị trộm lột vỏ. Đứng bên gốc quế 25 năm vừa phải chặt bỏ vì trộm đã lột hết vỏ, chị Vi Thị Ngọc Thu (khối Cỏ Nong, TT.Kim Sơn) bật khóc vì tiếc công sức chăm sóc 25 năm qua.

Khu vực này trước năm 1990 là đồi trọc. Từ chủ trương trồng rừng của chính quyền và dự án trồng rừng 327, nhiều hộ dân đã nhận đất và phủ xanh đồi bằng rừng quế. Bố chị Thu là một trong những người tiên phong trồng quế ở khu vực này. Trước đây, gia đình chị Thu có 8 ha quế, nhưng do bị mất trộm quá nhiều nên phải chuyển sang trồng keo và hiện chỉ còn lại 1 ha quế. Nhưng số quế còn lại cũng thường xuyên bị trộm đến lột vỏ.





“Năm nay, vườn quế nhà tôi bị trộm 2 lần, cách đây vài chục ngày, chúng lột mất 31 cây quế”, chị Thu nói như khóc. Dù nạn trộm vỏ quế lộng hành nhưng người dân ở đây cho biết, cơ quan chức năng chưa bắt được thủ phạm nào. “Trước đây, chúng tôi có báo với chính quyền nhưng không bắt được ai nên bây giờ nản rồi, gia đình cũng không trình báo nữa”, chị Thu nói.

Công an đã vào cuộc

Quế Phong được xem là thủ phủ của cây quế. Có thời điểm, toàn huyện này có hơn 3.000 ha quế, nhưng đến nay chỉ còn khoảng 500 ha. Những năm gần đây, các hộ dân trồng quế phấn khởi vì giá quế cao và được thương lái đến tận rừng để thu mua. Giá vỏ quế thanh phơi khô hiện khoảng 50.000 đồng/kg, vỏ quế thanh nhỏ, ngắn giá 33.000 đồng/kg, quế vụn 23.000 đồng/kg.

Mỗi cây quế sau 20 năm có thể cho thu nhập 10 triệu đồng, điều này cũng khiến kẻ gian lộng hành. Không chỉ trộm quế ở những cánh rừng vắng, trộm còn leo tường rào thép gai để lột vỏ quế trồng trong các vườn gần nhà. Tình trạng này xảy ra không chỉ ở xã Mường Nọc, TT.Kim Sơn mà còn ở ở nhiều xã khác của H.Quế Phong. Do đó, dù giá quế cao, nhưng người dân vẫn không còn mặn mà trồng mới vì lo sợ bị trộm. Nhiều hộ dân đã phải thu hoạch sớm cây quế, sau đó chuyển qua trồng keo.

Mặc dù trộm lộng hành từ nhiều năm qua, nhưng ông Hoàng Trung Cường, Chủ tịch UBND TT.Kim Sơn, lại cho rằng chính quyền thị trấn không hề biết việc này. “Chúng tôi không hề nắm được thông tin. Công an thị trấn cũng chưa nhận được trình báo nào của công dân”, ông Cường nói.

Trong khi đó, theo ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Quế Phong, lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin về tình trạng trộm quế. Huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã và cơ quan công an vào cuộc điều tra để sớm chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng này.

Cập nhật mới nhất, sáng 30.12, Công an H.Quế Phong cho biết đã bắt giữ 4 nghi can (đều ngụ H.Quế Phong) để điều tra hành vi trộm vỏ quế. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm vỏ cây quế trên địa bàn H.Quế Phong. 4 người này đều nghiện ma túy. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để khởi tố vụ án và khởi tố bị can.