Người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng xổ số Vietlott Mega 6/45 mua vé ở đâu?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 03 – 12 – 20 – 25 – 27 – 37.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng. Ngay sau đó, giải độc đắc của loại hình xổ số này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Vào sáng nay 3.8, Vietlott phát thông báo chiếc vé trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng này được bán ra tại TP.HCM.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 3.8

Trước đó, tối 12.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01535 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 12.7 là: 06 – 09 – 11 – 17 – 35 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 16.835.595.500.