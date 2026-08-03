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Đời sống Cộng đồng

Người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng xổ số Vietlott Mega 6/45 mua vé ở đâu?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Sáng 3.8, Vietlott cho biết chiếc vé trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 tối qua được bán ra tại TP.HCM.

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 03 – 12 – 20 – 25 – 27 – 37.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng. Ngay sau đó, giải độc đắc của loại hình xổ số này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Vào sáng nay 3.8, Vietlott phát thông báo chiếc vé trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng này được bán ra tại TP.HCM.

Người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối qua ở đâu? - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 3.8

Trước đó, tối 12.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01535 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 12.7 là: 06 – 09 – 11 – 17 – 35 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 16.835.595.500.

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Tối nay 2.8, có người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng Vietlott Mega 6/45

Tối 2.8, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29,6 tỉ đồng.

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