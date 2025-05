Người từng làm việc ở Microsoft, Google, Meta… nói yêu cầu của ngành IT

Phải học giỏi môn nào ?

Dương Quốc Bảo, học sinh Trường THPT Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM), chia sẻ bản thân rất muốn học ngành công nghệ thông tin (IT), tuy nhiên, các môn ở khối tự nhiên không phải là sở trường. Bảo hỏi: "Có phải muốn học ngành công nghệ thông tin thì bắt buộc phải học giỏi hoàn toàn các môn ở khối tự nhiên? Trong đó, giỏi môn nào là lợi thế nhất?".

Anh Phạm Quang Vũ đang làm việc tại mạng xã hội Reddit (Mỹ) ẢNH: NVCC

Giải đáp điều này, anh Phạm Quang Vũ cho biết: "Có rất nhiều cá nhân là học sinh của tôi thậm chí còn xuất thân không phải từ khối tự nhiên, có những bạn là học sinh chuyên Anh, chuyên văn, chuyên sinh…, thế nhưng sau đó vẫn theo học ngành IT". Từ chuyện này, anh Vũ chia sẻ: "Không thể phủ nhận việc học tốt các môn tự nhiên là lợi thế khi theo đuổi lĩnh vực IT, nhưng đó không phải là tất cả. Còn môn học có thể mang lại nhiều lợi thế nhất khi học ngành này chắc chắn là môn toán. Lý do là những ứng dụng của toán trong khoa học máy tính rất nhiều".

Cũng có những học sinh lớp 12 sắp sửa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, thắc mắc việc muốn đăng ký vào ngành IT nhưng hiện chưa biết gì về code, tiếng Anh không giỏi, các môn tự nhiên ở mức trung bình… thì liệu rằng có phù hợp hay không?

Anh Vũ nói: "Không có gì là quá muộn. Học sinh từ bất kỳ khối nào, dù là B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), D14 (văn, sử, tiếng Anh), B02 (toán, sinh, địa)… đều có thể học IT, dù rằng thời gian đầu có thể khó khăn hơn. Không có lợi thế không có nghĩa là không thể làm được. Chỉ đơn giản là công sức cần bỏ ra sẽ nhiều hơn. Và bản thân mỗi học sinh cần sẵn sàng đầu tư lượng công sức đó".

Anh Vũ tốt nghiệp thủ khoa ngành máy tính của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) ẢNH: NVCC

3 kỹ năng đặc biệt quan trọng

Từ trải nghiệm của bản thân khi đã làm ở "những gã khổng lồ công nghệ" như Microsoft, Google…, anh Vũ nhìn nhận trong thời kỳ hiện nay, khi lượng thông tin trên mạng ngày càng nhiều, cộng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến cho năng suất học tập và làm việc ngày càng tăng lên thì những yêu cầu quan trọng đối với người học ngành IT cũng nhiều hơn.

"Nghĩa là ngoài những "yếu tố truyền thống" cần thiết khi lựa chọn ngành IT, chẳng hạn như: phải có niềm đam mê với công nghệ, phần mềm, đòi hỏi sự tư duy logic, khả năng ngoại ngữ, biết quản lý thời gian..., thì cần phải có sự tích cực tìm tòi, trao đổi và học hỏi những công nghệ mới thay vì chỉ ở vùng an toàn", anh Vũ nói và cho biết thêm: "Ngành này thay đổi rất nhanh nên cần phải quen với sự thay đổi nhanh đó. Nếu vậy mới có thể tồn tại trong thời gian dài cũng như thành công được trong lĩnh vực này".

Phóng viên hỏi: "Người học ngành IT cần phải có những kỹ năng nào?", anh Vũ chia sẻ: "Kỹ năng tự học, kỹ năng tự tìm hiểu, kỹ năng tiếp cận thông tin mới là những điều quan trọng nhất. Nếu đã có những kỹ năng này thì dù đặt trong môi trường nào cũng có thể tồn tại được".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Anh Vũ kỳ vọng mọi học sinh lớp 12 đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời sẽ bình tĩnh, tự tin, nỗ lực ôn tập tốt, biết cách giữ gìn sức khỏe để có thể đạt những điểm số như ý trong kỳ thi. "Sự cố gắng sẽ giúp bản thân không ân hận. Có sự cố gắng, tin tưởng sẽ đem lại kết quả khả quan", anh Vũ nói.

Người tốt nghiệp thủ khoa ngành máy tính của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm với những học sinh sắp bước vào môi trường giảng đường đại học: "Cần rèn luyện về ý chí, về nghị lực để theo đuổi đam mê, ngành học yêu thích. Bên cạnh đó, cần có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, lùi bước trước những thử thách, khó khăn có thể hiện diện trong những năm đại học".

Để có thể làm việc ở Microsoft, Google, Facebook, Amazon…

Anh Phạm Quang Vũ là cựu học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội). Năm 18 tuổi, anh giành học bổng toàn phần của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). Anh Vũ đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học các năm 2007, 2008, đoạt giải khuyến khích cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế vòng khu vực tại Thái Lan năm 2009. Sau đó anh đoạt giải nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế vòng khu vực tại VN và Malaysia năm 2010…

Anh Vũ nhận được huy chương Lý Quang Diệu dành cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của ĐH Công nghệ Nanyang.

Khi Microsoft về ĐH Công nghệ Nanyang tuyển dụng, anh trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất được nhận. Anh làm việc tại Microsoft hơn 3 năm với vai trò kỹ sư lập trình máy tính. Anh Vũ cho biết trong thời gian làm việc tại Microsoft, anh liên tục nhận được lời mời gọi từ các tập đoàn công nghệ thế giới như: Facebook, Google, Oracle, Amazon… và quyết định chọn Google.

Anh Vũ nhìn nhận: "Sinh viên VN nói chung và những người trẻ lập trình viên của VN đều rất giỏi và sáng tạo. Khoảng cách về mặt kiến thức với bạn bè quốc tế gần như không có nhiều. Nếu như người trẻ VN đầu tư nhiều hơn về thời gian, sức lực trong việc tìm kiếm cơ hội, rèn luyện khả năng tiếng Anh, tìm hiểu về cách làm việc chuyên nghiệp trong một môi trường đẳng cấp thế giới, thì câu chuyện được làm việc ở Microsoft, Google, Facebook, Amazon… là hoàn toàn trong khả năng".