Người vi phạm chưa nộp phạt sẽ không được cấp lại GPLX

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), từ 1.3, Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng GPLX quốc tế, có hiệu lực. Đáng chú ý, điều 19 của Thông tư quy định các trường hợp được cấp GPLX.



Theo đó, Cục CSGT là đơn vị cấp GPLX cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch). GPLX điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch).

Thời gian tới, người vi phạm mà chưa nộp phạt sẽ không được cấp lại GPLX nếu hết hạn ẢNH: MINH NHẬT

Theo quy định, người thuộc diện cấp lại GPLX do quá hạn hoặc bị mất, bao gồm cả GPLX ô tô dân sự, quân sự và công an cần có tên trong hệ thống quản lý GPLX của Cục CSGT. Trường hợp mất GPLX quân sự, cần có xác nhận từ cơ quan cấp.

Điều kiện này áp dụng cho cả GPLX quá hạn sử dụng và GPLX bị mất khi đã quá hạn, bao gồm cả GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp và GPLX của lực lượng công an khi người sử dụng không còn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể từ ngày hết hạn) mà không thể thực hiện được thủ tục đổi lại do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì không phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX.

Với trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm (kể từ ngày hết hạn) thì phải sát hạch lý thuyết.

GPLX quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên (kể từ ngày hết hạn) thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX.

Từ 1.3, người dân TP.HCM đến đâu cấp đổi giấy phép lái xe

Cũng tại điều 19 của thông tư, người có GPLX quá thời hạn sử dụng mà có nhu cầu ôn tập thì đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe hoặc trung tâm sát hạch lái xe để được hướng dẫn ôn tập.

Trường hợp người có GPLX đã quá thời hạn sử dụng mà sát hạch không đạt kết quả để được cấp giấy phép lái xe nếu có nhu cầu thì đăng ký với Phòng CSGT để tham gia sát hạch lại.

Đại diện Cục CSGT cho hay, lực lượng sẽ không sát hạch cấp GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc.