Người vi phạm nồng độ cồn 'doạ' CSGT TP.HCM

Tuần tra tận hẻm nhỏ xử lý người vi phạm nồng độ cồn

Tối 27.9, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) lập chốt trên đường Kha Vạn Cân (P.Linh Trung) kết hợp tuần tra kiểm soát, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều tài xế vi bị CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xử lý vi phạm nồng độ cồn tối 27.9 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, CSGT tuần tra trên đường Kha Vạn Cân, khi đến giao lộ với đường Chương Dương (P.Linh Chiểu) thì phát hiện anh K. chạy xe tay ga, có dấu hiệu say xỉn. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của anh K. là 0,38 mg/l khí thở.

Làm việc với CSGT, anh K. không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Người này liên tục xin tha với lý do: "Vừa nhậu với sếp lớn. Sếp lớn bắt uống mấy ly nên phải uống". Tiếp đó, người này dùng điện thoại gọi cho ai đó để cầu cứu". Khoảng 10 phút sau, thấy mẹ chạy tới thì anh K. trình bày không đúng sự thật: "Nãy con chạy xe vào tới nhà rồi mà mấy chú vào bắt con". Tuy nhiên, sau khi được CSGT cho xem chứng cứ, anh K. mới thừa nhận bản thân say xỉn, lái xe máy đến giao lộ Kha Vạn Cân - Chương Dương thì bị CSGT phát hiện, xử lý.

Theo quy định, với mức nồng độ cồn này (vượt quá 0,25 mg/l - 0,4 mg/l khí thở), anh K. sẽ bị tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng, phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ, CSGT phát hiện ông H. vi phạm nồng độ cồn 0,242 mg/l khí thở (mức thấp nhất, bị phạt 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng). Làm việc với CSGT, ông H. bực tức, cầm điện thoại di động của mình đập lên bàn, ném xuống đất. Sau khi ký biên bản, người này đứng lên, chỉ tay vào mặt CSGT dọa: "Nhớ mặt thằng này, sẽ sớm gặp lại thôi!".

Người đàn ông doạ CSGT: "Nhớ mặt thằng này, sẽ sớm gặp lại thôi!" ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong khoảng 1 giờ, chúng tôi ghi nhận tổ công tác đã tuần tra tận hẻm, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều tài xế bị khởi tố, xuất phát từ việc vi phạm nồng độ cồn

Mới đây, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, từ tháng 12.2023 đến cuối tháng 8, qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã khởi tố 13 vụ án hình sự do lái xe vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây TNGT. Trong đó, nguyên nhân của nhiều vụ được xác định do lái xe vi phạm nồng độ cồn.

CSGT tuần tra tận hẻm phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Điển hình, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Tối 28.8, sau khi sử dụng rượu bia, Tuấn chạy xe máy trên đường Hoàng Sa, đoạn qua địa bàn P.Tân Định, Q.1. Khi được CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế không hợp tác, tăng ga bỏ chạy, kéo lê chiến sĩ CSGT một đoạn khoảng 7 m, làm nạn nhân bị nứt xương cổ tay.

Nạn nhân được đồng đội đưa đi cấp cứu. Tổ CSGT đã khống chế và bàn giao Tuấn cho Công an P.Tân Định. Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, Tuấn vi phạm nồng độ cồn 0,57 mg/l khí thở (mức kịch khung).

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội định kỳ hằng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở TT-TT TP.HCM tổ chức chiều 26.9, thượng tá Lê Mạnh hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết trong 9 tháng năm 2024, lực lượng CSGT đã xử phạt gần 130.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.

CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn tối 27.9 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, duy trình, đảm bảo ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.