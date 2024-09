Tạm giam người vi phạm nồng độ cồn, kéo lê làm CSGT TP.HCM bị thương

Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Minh Tuấn bị công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ ẢNH: CACC

Theo điều tra, hơn 21 giờ ngày 28.8, sau khi sử dụng rượu bia, Tuấn chạy xe máy trên đường Hoàng Sa, đoạn qua địa bàn P.Tân Định, Q.1.

Lúc này, một tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 phát hiện Tuấn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong lúc, đại úy Lê Đức Tr. đang kiểm tra nồng độ cồn thì Tuấn bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Đại úy Tr. bị Tuấn cùng xe máy kéo lê một đoạn khoảng 7 mét, làm nạn nhân bị nứt xương cổ tay.

Nạn nhân được đồng đội đưa đi cấp cứu. Tổ CSGT đã khống chế và bàn giao Tuấn cho Công an P.Tân Định để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, Tuấn vi phạm nồng độ cồn 0,57 mg/l khí thở (mức kịch khung). Làm việc với công an, Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Người này cho hay, trước đó đã bị CSGT lập biên bản, tước giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn.