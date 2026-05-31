Người Việt chi tiêu mạnh cho đồ gia dụng đắt tiền, công nghệ cao

Khương Nha
31/05/2026 19:18 GMT+7

Số lượng tiêu thụ các sản phẩm điện máy tại Việt Nam trong năm 2025 giảm 9% so với năm ngoái nhưng giá trị thị trường tăng 12,6%, đồng nghĩa giá trung bình của mỗi sản phẩm tăng cao.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lan Hương, Giám đốc Quan hệ Khách hàng NIQ/GfK Việt Nam, năm 2025, thị trường điện máy trong nước và thế giới đều trải qua một năm nhiều thách thức. 

"Tại Việt Nam, sản lượng bán ra trên toàn ngành âm 9% so với năm trước đó. Nhưng giá trị thị trường lại tăng trưởng 12,6%. Trong suốt 15 năm làm việc trong lĩnh vực này, tôi không nghĩ thị trường Việt Nam lại đạt được con số tăng trưởng ấn tượng như vậy", bà Lan Hương chia sẻ trong sự kiện Haier kỷ niệm 1 năm ra mắt tại Việt Nam, hôm 29.5, tại TP.HCM.

Theo bà Lan Hương, trong năm 2025, thị trường điện máy Việt Nam đã trải qua nhiều biến động lớn nhưng quy mô toàn ngành vẫn tăng trưởng hai con số. Điều này đồng nghĩa người dùng mua sắm ít hơn nhưng lại sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm cao cấp, đắt tiền, dẫn đến giá trung bình của mỗi sản phẩm cao hơn.

Đại diện NIQ/GfK Việt Nam cho rằng có nhiều yếu tố dẫn đến kết quả này, tuy nhiên một trong những đóng góp quan trọng đến từ nâng cấp công nghệ. Xu hướng này cũng diễn ra trên phạm vi toàn cầu. 

Bà Hương dẫn chứng về những dòng tủ lạnh mang đến trải nghiệm cao cấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã tăng trưởng 100% trong năm 2025 so với năm trước. Trong quý 1/2026, dòng tủ lạnh Space Fit (thiết kế đẹp) đã tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Loạt thiết bị điện gia dụng thế hệ mới được Haier mang đến thị trường Việt Nam trong năm 2026

Ở lĩnh vực TV, dù thị trường trong giai đoạn bão hòa giảm khoảng 1,7% nhưng những dòng TV có công nghệ cao lại được ưa chuộng, tăng trưởng mạnh mẽ. Ví dụ những TV dùng công nghệ Mini LED đang tăng trưởng 55% so với năm ngoái. TV màn hình lớn tăng trưởng hai con số. Những mẫu TV ứng dụng bộ xử lý hình ảnh, phục vụ chơi game cũng tăng trưởng cao.

"Công nghệ là yếu tố then chốt, kiến tạo thị trường phát triển bền vững hơn", bà Lan Hương nhấn mạnh. Cùng quan điểm trên, ông Song Yujun, Phó Chủ tịch Giải pháp nhà thông minh Haier, Giám đốc điều hành Haier thị trường nước ngoài, cho biết cùng với mức sống tăng lên, tiêu chuẩn về chất lượng các thiết bị gia dụng của người Việt cũng được nâng cấp.

"Người tiêu dùng Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những gì tốt nhất thế giới. Chúng tôi không đơn thuần mang đến sản phẩm, mà đang hiện thực hóa khát vọng kiến tạo không gian sống thông minh, tiện nghi và đẳng cấp quốc tế cho hàng triệu gia đình Việt", ông Yujun chia sẻ khi nói về dòng TV, tủ lạnh mới của Haier trong năm 2026.

Thương hiệu thiết bị gia dụng Haier gia nhập thị trường Việt Nam

Haier vừa chính thức công bố tham gia vào thị trường Việt Nam, thông qua ký kết hợp tác chiến lược cùng Điện máy Xanh - chuỗi kinh doanh gia dụng lớn tại Việt Nam.

