Kinh tế Kinh tế xanh

Người Việt có thể quét QR thanh toán tại Trung Quốc từ 2026

Đan Thanh
Đan Thanh
02/12/2025 14:34 GMT+7

Sau thời gian triển khai kỹ thuật, đến nay, dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc đã chính thức hoàn thành, sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Ngày 2.12, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Triển khai thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Các đại biểu tiến hành nghi thức công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

ẢNH: ĐT

Sau thời gian triển khai kỹ thuật, đến nay, dịch vụ đã chính thức hoàn thành, sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Trong giai đoạn đầu, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Việc kết nối dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút lượng lớn khách Trung Quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn cho du khách.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc.

Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ cả nhu cầu tiêu dùng, du lịch, công tác và giao thông của người dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cho biết, 9 tháng năm nay, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

"Việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam, cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc.

Chúng ta có thể hình dung viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc để thanh toán một cách nhanh chóng và ngược lại", ông Tuấn nói.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS: "Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia".

Trước đó, tháng 10.2024, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, UPI và NAPAS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR.

Tiếp đó, UPI, NAPAS và hai ngân hàng quyết toán phía Trung Quốc và Việt Nam là ICBC và Vietcombank đã ký thỏa thuận hợp tác 4 bên, khẳng định cam kết chung trong việc triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Việt Nam và Thái Lan kết nối thanh toán nhanh qua mã QR code

Việt Nam và Thái Lan kết nối thanh toán nhanh qua mã QR code

Ngày 17.11, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ ứng dụng mã phản hồi nhanh (QR code) giữa Việt Nam và Thái Lan.

thanh toán xuyên biên giới Mã QR Việt Nam trung quốc Thanh toán qua mã QR NAPAS
