Người Việt dùng ứng dụng trên TV nhiều nhất Đông Nam Á

Thông tin này được đại diện Samsung - nhà sản xuất TV có thị phần lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện công nghệ diễn ra ở Hà Nội, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng nội dung số của người dân.

Bùng nổ người dùng và thời lượng sử dụng

Theo số liệu tổng kết, thị trường Việt Nam liên tục ghi nhận quy mô tăng trưởng ổn định với khoảng 1 triệu người dùng dịch vụ OTT mới mỗi năm. Khảo sát hành vi cho thấy, trung bình mỗi người dùng Việt Nam hiện dành từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày để trải nghiệm các ứng dụng giải trí qua internet trên TV.

Bà Nguyễn Huyền My chia sẻ thông tin về thói quen người dùng TV tại Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Mặc dù không phải là quốc gia đông dân nhất hay có nền kinh tế số một khu vực, Việt Nam lại đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ hai tại châu Á và nằm trong top 10 toàn cầu về lượng truy cập vào các ứng dụng trên Smart TV. Kết quả này được định hình nhờ sự phổ biến của giao diện thông minh và sự phát triển của các nền tảng nội dung số nội địa như VTV Go, FPT Play, VieON và TV360. Đáng chú ý, từ năm 2024, toàn bộ các hãng TV phân phối chính hãng tại Việt Nam đã tích hợp nút bấm nhanh dành riêng cho nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go trên điều khiển từ xa, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ trực quan và nhanh chóng hơn.

Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc điều hành ngành hàng Điện tử nghe nhìn Samsung Vina nhận định thị trường TV sẽ chứng kiến đà bùng nổ trở lại nhờ sự phục hồi của nguồn cung nhà ở, niềm tin tiêu dùng tăng trưởng và sức hút từ vòng chung kết World Cup 2026. Để phục vụ sự kiện thể thao lớn này, các nhà đài và đơn vị công nghệ trong nước đang phối hợp triển khai truyền hình trực tiếp 104 trận đấu trên các nền tảng ứng dụng.

Phổ cập hóa trí tuệ nhân tạo và nâng cấp phần cứng

Sự dịch chuyển trong thói quen của người dùng sang các dịch vụ OTT là động lực để các nhà sản xuất thúc đẩy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Trong chu kỳ sản phẩm mới, công nghệ AI bắt đầu được phổ cập hóa trên toàn bộ dải sản phẩm từ phân khúc phổ thông (UHD) trở lên, thay vì chỉ giới hạn ở các dòng TV trung và cao cấp như trước đây.

Về mặt phần mềm, các tính năng AI tập trung tối ưu hóa cho nội dung thể thao tốc độ cao thông qua việc tự động xử lý hình ảnh, tăng độ nét (upscaling) và tăng chiều sâu sân cỏ. Hệ thống âm thanh tích hợp AI cho phép tùy chỉnh linh hoạt giữa âm lượng của bình luận viên và tiếng động thực tế của cổ động viên trên sân. Về mặt phần cứng hiển thị, thị trường cao cấp chứng kiến sự thay đổi thứ hạng khi công nghệ tấm nền Micro RGB sử dụng các bóng LED siêu nhỏ (kích thước dưới 100 micromet) phát sáng độc lập được định vị ở phân khúc cao nhất, xếp trên dải sản phẩm OLED và Neo QLED.