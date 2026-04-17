Tính năng từng bị lãng quên trên TV đang âm thầm trở lại

Kiến Văn
17/04/2026 20:36 GMT+7

Từng phổ biến từ thập niên 80 của thế kỷ trước, công nghệ xem hai nội dung cùng lúc trên TV đang được hồi sinh với diện mạo mới.

Công nghệ Picture in Picture (PiP) đang được các thương hiệu TV lớn như LG, Samsung và TCL xem xét cải tiến để đưa trở lại. Đây là công nghệ từng phổ biến vào những năm 80 của thế kỷ trước nhằm mục đích cho phép người dùng xem hai nguồn video cùng lúc, với một nguồn hiển thị trong cửa sổ nhỏ ở góc màn hình.

Multi View giúp nâng cao trải nghiệm xem TV của người dùng

Khả năng này giúp người xem có thể vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, vừa thưởng thức bộ phim yêu thích. Mặc dù PiP chưa bao giờ hoàn toàn biến mất, nó đã bị lu mờ bởi sự phát triển của các ứng dụng và tính năng mới trên Smart TV.

Kể từ năm 2020, công nghệ PiP đã được nâng cấp đáng kể và hiện được gọi là Multi View. Các TV hiện đại không chỉ hỗ trợ kết nối analog mà còn tích hợp các cổng HDMI, ứng dụng TV và khả năng chia sẻ màn hình từ thiết bị di động. Với tính năng Multi View, người dùng có thể dành một màn hình chính cho PlayStation 5, trong khi một cửa sổ nhỏ hơn hiển thị luồng phim từ Netflix.

Không phải mọi TV đều hỗ trợ Multi View

Một số mẫu TV còn cho phép hiển thị tối đa bốn nguồn khác nhau nhằm tối đa hóa khả năng đa nhiệm, tuy nhiên phần lớn vẫn chỉ giới hạn ở hai nguồn phát. Trong khi một số nhà sản xuất như Sony đã ngừng tích hợp công nghệ này từ năm 2024, nhiều Smart TV hiện đại vẫn hỗ trợ PiP ở một mức độ nào đó và cung cấp tùy chọn tùy chỉnh giao diện.

Để truy cập và tùy chỉnh chế độ Multi View trên TV Samsung, người dùng chỉ cần mở menu Settings > Multi View. Tại đây, người dùng có thể chọn từ bốn tùy chọn khởi chạy: Recent, Saved, Add View và Make My Own. Sau khi chọn tùy chọn phù hợp, người dùng có thể tùy chỉnh màn hình bằng cách thêm hoặc xóa nguồn, thay đổi kích thước và phân bổ âm thanh. Hầu hết các điều khiển từ xa của TV Samsung cũng có phím tắt Multi View giúp người dùng dễ dàng kích hoạt tính năng này.

Với những cải tiến mang lại, công nghệ PiP đang trở lại mạnh mẽ, mang đến cho người dùng TV trải nghiệm giải trí đa dạng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

