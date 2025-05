Người Việt mua ô tô: Chọn SUV to, rộng dù không xài hết công năng

Xu hướng người tiêu dùng Việt chọn mua xe kích thước lớn, bệ vệ ngày càng phổ biến, xuất hiện ở cả những gia đình ít thành viên hoặc người độc thân. Hình ảnh xe SUV, crossover cỡ trung len lỏi giữa dòng xe đông đúc đã trở nên quen thuộc ở nhiều đô thị lớn.

Người Việt chuộng mua xe SUV to, rộng dù không dùng hết công năng ẢNH: CHÍ TÂM

Đằng sau lựa chọn tưởng như đơn giản ấy là cả câu chuyện tiêu dùng thú vị, phản ánh không chỉ sở thích cá nhân mà còn cho thấy những khác biệt trong quan niệm và tâm lý mua sắm ô tô của người Việt so với nhiều quốc gia khác. Điều gì đã khiến tâm lý mua xe to, rộng rãi trở thành ưu tiên hàng đầu bất kể nhu cầu sử dụng thực tế ra sao?

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới quyết định mua xe của người Việt

Đằng sau quyết định chọn mua xe gầm cao, 7 chỗ của nhiều người Việt do chịu tác động mạnh từ yếu tố tâm lý, xã hội. Không ít người cho rằng, xe hơi không chỉ là phương tiện mà còn khẳng định vị thế, sự thành đạt, xe càng to thì giá trị càng lớn. Do đó, việc sở hữu một chiếc ô tô được xem là "bằng chứng" của thành công, khiến chủ xe cảm thấy yên tâm, tự tin khi xuất hiện trước đối tác, bạn bè...

Nhiều chu xe cảm thấy yên tâm, an toàn khi lái ô tô kích thước to lớn ẢNH: CHÍ TÂM

Nhiều người mua xe không dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày, mà để sẵn sàng cho những tình huống "lỡ có việc", dù khả năng xảy ra rất thấp. Chị Trần Thảo Nhi (ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Dù độc thân và ít khi đi chơi xa, tôi vẫn quyết định mua SUV 7 chỗ vì lái xe to mang lại cảm giác an toàn hơn, đồng thời tiện lợi nếu sau này có dịp du lịch cùng bạn bè sẽ không lo thiếu chỗ ngồi và không gian để hành lý".