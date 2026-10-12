Người Việt mua sắm hơn 62.000 ô tô mới, xe thương hiệu nào hút khách nhất?

Sau giai đoạn sụt giảm do hiệu ứng tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), bước sang tháng 9.2026 nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía các nhà sản xuất, phân phối giúp thị trường ô tô tìm lại nhịp tăng trưởng. Dù vậy, cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số trên thị trường vẫn không có nhiều xáo trộn khi VinFast tiếp tục dẫn đầu, doanh số bán xe gấp nhiều lần các thương hiệu còn lại.

Hơn 62.000 ô tô mới bán ra tại Việt Nam trong tháng 9.2026

Trong tháng khép lại quý 3/2026 nhiều thương hiệu cũng như đại lý phân phối ô tô đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá bán với hàng loạt mẫu mã ô tô trên thị trường. Trong đó, một số mẫu "xe mới, cũ đời" được nhiều đại lý mạnh tay giảm giá hàng trăm triệu đồng nhằm "xả hàng" tồn kho. Động thái này kết hợp với tâm lý khách hàng cởi mở hơn sau tháng 8 (thời điểm trùng với tháng Ngâu) góp phần thúc đẩy doanh số bán ô tô tăng mạnh.

Trong tháng 9.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 62.590 xe ô tô các loại, tăng 14.106 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 9.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 35.094 xe ô tô các loại, tăng 38% so với tháng 8.2026 và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, tháng 9 vừa qua cũng là một trong những tháng bán hàng có doanh số cao nhất của các thành viên VAMA tính từ đầu năm đến nay, chỉ sau tháng 1 (đạt 36.875 xe) và tháng 3 (đạt 38.704 xe).

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.872 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 23.624 xe), trong tháng 9.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 62.590 xe ô tô các loại, tăng 14.106 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026. Con số này thậm chí chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

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Ô tô điện VinFast hút khách, doanh số gấp gần 4 lần Toyota

Sức mua tăng trưởng nhưng cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số trên thị trường vẫn không có nhiều xáo trộn khi VinFast tiếp tục dẫn đầu, doanh số bán xe gấp nhiều lần các thương hiệu còn lại.

10 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất tại Việt Nam tháng 9.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Cụ thể, VinFast áp đảo các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… trong cuộc đua doanh số tại Việt Nam. Hãng xe điện Việt Nam bán ra thị trường 23.624 xe, tăng 3.464 xe so với tháng trước đó. Trong đó, VinFast VF 3, VF 5 và Limo Green vẫn là mẫu xe bán chạy nhất, qua đó giúp thương hiệu xe điện Việt Nam áp đảo cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026 khi chiếm hầu hết các vị trí dẫn đầu. Trong tháng 9 vừa qua, VinFast cũng bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mẫu xe bán tải VinFast VF Wild, tuy nhiên VF 3 vẫn là "gà đẻ trứng vàng" cho hãng xe Việt khi đạt gần 6.500 xe được bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý phân phối.

Toyota xếp thứ hai khi bán được 6.935 xe, tăng 2.168 xe; trong đó có 1.821 xe hybrid. Hãng xe Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu thị trưởng ở mảng xe hybrid. Toyota Yaris Cross tiếp tục là mẫu ô tô bán chạy nhất của Toyota với doanh số đạt gần 1.800 xe. Các mẫu mã như Innova Cross, Corolla Cross… cũng tiếp tục cho thấy sức hút tại thị trường Việt Nam.

VinFast áp đảo các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… trong cuộc đua doanh số tại Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG

Mitsubishi với 3.890 xe bán ra (tăng 681 xe) tiếp tục vượt Hyundai (đạt 3.872 xe) trong cuộc đua doanh số tháng 9.2026. Mẫu Crossover hạng B - Mitsubishi Xforce vượt Xpander để trở thành mẫu xe Mitsubishi bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số Ford cũng tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9 vừa qua với 3.750 xe bán ra, tăng hơn 1.500 xe so với tháng trước đó. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về KIA (2.846 xe), Mazda (2.550 xe), Honda (1.502 xe)…

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 498.923 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast vẫn giữ vững ngôi vị thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số đạt 177.697 xe.