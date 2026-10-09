Thị trường xe máy toàn cầu tăng 8,9%, thương hiệu nào bán chạy nhất?

Bất chấp tình hình kinh tế cùng giá xăng, dầu liên tục biến động, nhu cầu sử dụng xe máy gia tăng cùng xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện diễn ra mạnh mẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường xe máy toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo dữ liệu mới nhất vừa được MotorCycles Data cập nhật, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy toàn cầu đạt 47.622.637 xe, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra sau khi thị trường đã thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025, cho thấy nhu cầu xe hai bánh đang tiếp tục mở rộng thay vì chỉ phục hồi sau giai đoạn suy giảm.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy toàn cầu đạt 47.622.637 xe, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025 Ảnh: BÁ HÙNG

Kết quả này cho thấy ngành công nghiệp xe máy toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp phải đối mặt với không ít khó khăn của nền kinh tế khiến giá linh kiện, phụ tùng liên tục biến động…

Dữ liệu của MotorCycles Data cũng chỉ ra 15 nhà sản xuất mô tô xe máy bán chạy nhất thế giới sau 8 tháng đầu năm 2026. Trong đó, Honda tiếp tục giữ vị trí số 1 với mức tăng trưởng doanh số 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tốc độ tăng của Honda thấp hơn một số đối thủ trong ngành, con số này vẫn gần với mức tăng 8,9% của toàn thị trường. Điều đó cho thấy hãng xe Nhật Bản không chỉ duy trì quy mô bán hàng lớn mà vẫn giữ được nhịp tăng trưởng tại một thị trường ngày càng cạnh tranh trên thế giới như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam…

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Xếp sau Honda là hai thương hiệu đến từ Ấn Độ gồm Hero Motor và TVS Motor, với mức tăng trưởng lần lượt 18% và 18,3%. Yamaha đứng thứ 4 với mức tăng 6,2%, trong khi thương hiệu xe điện Yadea đứng thứ 5, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhóm 10 thương hiệu bán chạy nhất toàn cầu tính đến hết tháng 8.2026 còn có Bajaj, Suzuki, NIU, Royal Enfield và Italika. Đáng chú ý, Bajaj tăng 16,7%, Royal Enfield tăng 15,7%, trong khi NIU đạt mức tăng 28,3%.

15 thương hiệu mô tô xe máy bán chạy nhất thế giới sau 8 tháng đầu năm 2026 Nguồn: MotorCycles Data

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường xe máy thế giới năm 2026 là sự bứt tốc của các nhà sản xuất xe máy Ấn Độ. Hero Motor và TVS Motor đều tăng trưởng trên 18%, trong khi Bajaj tăng 16,7%. Royal Enfield cũng đạt mức tăng 15,7%. Tất cả đều cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của thị trường xe hai bánh toàn cầu.

Kết qủa này phần nào phản ánh vai trò ngày càng lớn của thị trường Ấn Độ đối với ngành xe máy thế giới. Theo MotorCycles Data, Ấn Độ là thị trường xe hai bánh tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm các thị trường lớn, với doanh số 8 tháng đầu năm tăng 20,3%. Trong khi đó, Pakistan tăng 37,3% và Việt Nam tăng 18,8%. Ấn Độ vốn đã là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới. Vì vậy, mức tăng trưởng cao của thị trường này có tác động đáng kể đến doanh số xe máy toàn cầu.

Honda tiếp tục giữ vị trí số 1 với mức tăng trưởng doanh số 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, trong danh sách 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất toàn cầu trong 8 tháng đầu năm 2026, hãng xe điện Việt Nam - VinFast cũng góp mặt. Theo MotorCycles Data, lượng xe máy điện VinFast bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng tới 172,4%, qua đó xếp ở vị trí thứ 14 trong số các thương hiệu xe máy đang bán chạy nhất thế giới.