Người Việt mua sắm hơn nửa triệu ô tô mới trong 10 tháng đầu năm 2026

Bất chấp sức mua sụt giảm trong tháng 10.2026, thị trường ô tô Việt Nam vẫn khép lại 10 tháng đầu năm 2026 với kỷ lục mới về doanh số bán hàng. Hơn nửa triệu xe ô tô mới đã bán ra thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi, dịch chuyển tạo điều kiện cho xe điện tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu tiếp tục vượt xe lắp ráp trong nước.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Sức mua hạ nhiệt, thị trường ô tô Việt Nam vẫn lập kỷ lục mới

Sau bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9.2026, các nhà sản xuất phân phối ô tô tiếp tục nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm duy trì sức mua. Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên thị trường lại không được như kỳ vọng. Ô tô ồ ạt giảm giá thông qua các chương trình ưu đãi nhưng sức mua lại không được cải thiện.

Trong tháng 10.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 55.275 xe ô tô các loại, giảm 7.315 xe tương đương 11,7% so với tháng trước đó Ảnh: BÁ HÙNG

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 6.137 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 9.2026.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.422 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 22.896 xe); trong tháng 10.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 55.275 xe ô tô các loại, giảm 7.315 xe tương đương 11,7% so với tháng trước đó.

Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý ô tô tại TP.HCM cho biết: "Sức mua trên thị trường thiếu sự ổn định, khách hàng e ngại khi lãi suất cho vay mua ô tô vẫn còn khá cao, kết hợp tâm lý chờ đợi các mẫu mã mới, phiên bản cải tiến nâng cấp của một số mẫu mã dự kiến ra mắt dịp cuối năm… là những lý do chính kìm hãm đà tăng trưởng doanh số của thị trường ô tô".

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, người Việt đã mua sắm 550.413 xe, tăng 95.756 xe so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10.2026, lượng tiêu thụ ô tô các loại tại Việt Nam vẫn đang tăng trưởng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán xe của các thành viên VAMA đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính cả lượng xe Hyundai (đạt 38.834 xe) và VinFast (đạt 200.593 xe) đã bán ra, người Việt đã mua sắm 550.413 xe, tăng 95.756 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, lập kỷ lục mới về tiêu thụ ô tô. Đáng chú ý, con số này vẫn chưa phản ánh hết quy mô của thị trường, bởi chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như hơn chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Ô tô nhập khẩu hút khách hơn xe lắp ráp trong nước

Cuộc đua giảm giá diễn ra trên diện rộng, tuy nhiên theo số liệu từ VAMA, người Việt mua ô tô vẫn có xu hướng chuộng ô tô nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước.

Cụ thể, trong tháng 10.2026, các thành viên VAMA đã bán ra 12.753 xe ô tô lắp ráp trong nước, giảm 7%; trong khi ô tô nhập khẩu đạt doanh số lên tới 16.204 xe, giảm 24% so với tháng trước. Tính luôn lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, người Việt mua sắm tổng cộng 176.368 xe ô tô nhập khẩu từ các hãng xe thuộc VAMA, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, ô tô lắp ráp trong nước lại giảm 2%, đạt mức 134.618 xe.

Người Việt mua ô tô vẫn có xu hướng chuộng ô tô nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước Ảnh: BÁ HÙNG

Trong số này ô tô nhập khẩu từ các thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan… chiếm đa số. Danh mục sản phẩm của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam như Toyota, Honda, Ford… cũng cho thấy sự áp đảo của xe nhập khẩu so với các sản phẩm lắp ráp, sản xuất trong nước.

Ô tô điện, xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh

Cùng với việc chuộng xe nhập khẩu, người Việt mua ô tô cũng đang theo xu hướng chuyển đổi xanh, hướng sự lựa chọn sang các sản phẩm điện hóa, tiết kiệm chi phí sử dụng và thân thiện môi trường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh số bán ô tô điện của VinFast và các thành viên VAMA đã đạt tới 200.682 xe, tăng gần 76.500 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng tiêu thụ ô tô hybrid cũng đạt 17.948 xe, tăng 6.766 xe tương đương gần 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh số bán ô tô điện của VinFast và các thành viên VAMA đã đạt tới 200.682 xe Ảnh: BÁ HÙNG

Kết quả này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số của các thương hiệu ô tô hạng sang, ô tô nhập khẩu hay lượng xe điện, xe hybrid thương hiệu Trung Quốc đã bán ra thị trường.

Với hơn nửa triệu xe đã bán ra, thị trường ô tô Việt Nam gần như chắc chắn sẽ lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2026, bởi thời gian ghi nhận kết quả bán hàng vẫn còn đến 2 tháng. Trước đó, vào năm 2025, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam đạt mốc 604.134 xe.