Người Việt, người nước ngoài thu gom hàng tấn rác thải trên đường phố

Sáng 20.9, hơn 300 tình nguyện viên đã cùng tỏa ra tuyến đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Hà Nội, cùng lúc với hàng triệu người trên toàn cầu hưởng ứng chiến dịch "Ngày hội Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2025".

Trước khi bắt đầu, các tình nguyện viên đã được tập huấn về phân loại rác, hướng dẫn an toàn, và trang bị đầy đủ dụng cụ như găng tay, kẹp rác, bao tải để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình thu gom. ẢNH: BTC

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay mang chủ đề “5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu”, hướng đến mục tiêu huy động 5% dân số thế giới cùng hành động vì môi trường. Theo nghiên cứu từ Đại học Leeds (Anh), chỉ cần 5% người trong cộng đồng cam kết hành động vì một mục tiêu chung, có thể tạo ra bước ngoặt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của ngài Hannes Hanso - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Cộng hòa Estonia tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan. Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Đại sứ Hannes Hanso bày tỏ: "Thay mặt Estonia, quốc gia khởi nguồn của phong trào toàn cầu này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn tại Việt Nam vì đã đóng góp với niềm đam mê và sự tận tâm. Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi lớn cho các thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau tiếp tục chung tay vì một hành tinh sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn. Tôi hy vọng phong trào tuyệt vời này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới'.

Người nước ngoài cũng chung tay nhặt rác tại đường phố Hà Nội

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị đồng hành như Công ty Hirdaramani Vietnam, Easia Travel, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Tổng cộng, các tình nguyện viên đã thu gom được gần 850 kg rác thải, phần lớn là đồ nhựa một lần, khẩu trang y tế và đầu lọc thuốc lá. Chiến dịch được Let’s Do It Việt Nam cũng được tổ chức đồng loạt tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, TP.HCM, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Cần Thơ. Bên cạnh đó, các đơn vị đồng hành của Let’s Do It Việt Nam cũng tổ chức Ngày hội dọn rác tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, và nhiều địa phương khác trên cả nước. Tổng cộng có hơn 1.000 tình nguyện viên trên cả nước tham gia, thu gom được hơn 3 tấn rác thải, phần lớn là nhựa dùng một lần như ống hút, hộp xốp, cốc nhựa...

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối quốc gia, Let’s Do It Vietnam chia sẻ: Chiến dịch năm nay gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Bạn không cần phải là người nổi tiếng hay nhà lãnh đạo để có thể tạo ra thay đổi - chỉ cần hành động, bạn đã là một phần của nhóm 5% tiên phong, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Việc tham gia dọn rác không chỉ giúp làm sạch môi trường mà còn góp phần thay đổi hành vi - từ việc vứt rác bừa bãi sang ý thức phân loại, giảm thiểu và tái sử dụng rác thải.



