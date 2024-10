Người Việt sắp đón siêu trăng 'lớn' nhất 2024: Có gì đặc biệt hay chỉ là sự cường điệu?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thời điểm xảy ra siêu trăng, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất và mặt trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 18 giờ 28 phút (giờ Việt Nam).



Thời điểm xảy ra siêu trăng, mặt trăng sẽ sáng và to hơn bình thường ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là Trăng Thợ Săn vì vào thời điểm này trong năm lá đang rụng và trò chơi sôi nổi và sẵn sàng đi săn. Đây cũng là siêu trăng thứ ba trong số bốn siêu trăng của năm 2024.

Timeanddate.com cho biết đây sẽ là trăng tròn gần nhất vào năm 2024, khi mặt trăng cách trái đất 357.367 km. Để so sánh, siêu trăng gần đây nhất vào ngày 18.9 cách trái đất 357.486 km.

Siêu trăng có ảnh hưởng gì không?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), vào thời điểm mặt trăng tròn tại điểm cận địa, hay siêu trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với trăng tròn tại điểm viễn địa (điểm xa nhất). Siêu trăng so với trăng tròn trung bình chỉ lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn khoảng 16%.

Mỗi năm có 12 - 13 lần trăng tròn (hoặc trăng non) và trong số đó thường sẽ có 3 - 4 lần được coi là siêu trăng. Lần siêu trăng vào ngày 14.11.2016 được coi là siêu trăng tròn gần trái đất nhất kể từ năm 1948 và phải đến ngày 25.11.2034 thì kỉ lục này mới bị phá bởi một siêu trăng khác. Siêu trăng tròn gần trái đất nhất trong thế kỷ 21 sẽ xảy ra vào 6.12.2052.

HAS thông tin, ảnh hưởng của mặt trời và mặt trăng đến các đại dương trên trái đất lớn nhất khi đó là ngày trăng tròn hoặc trăng mới. Lực thủy triều tác động bởi siêu trăng tại điểm cận địa lên các đại dương sẽ mạnh hơn so với dịp trăng tròn hay trăng mới bình thường, nhưng vì trọng lực tương đối yếu, cho nên chỉ khiến thủy triều dâng thêm từ 2 đến 5 cm.

Siêu trăng có ảnh hưởng tới triều cường ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người cũng có thể nghe thấy những tin tức cường điệu về việc siêu trăng có thể tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng như động đất, phun trào núi lửa, hay sóng thần. Nhưng thực tế không có bất kì bằng chứng nào khẳng định rằng siêu trăng góp phần gây ra những hiện tượng đó.

"Siêu trăng có thể rất ấn tượng khi mặt trăng được nhìn thấy gần đường chân trời và rất đáng để ra ngoài trời chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, khi mặt trăng ở trên cao, không có bất kì tòa nhà, cây cối, đồi núi nào để đối chiếu và vì thế kích thước biểu kiến của nó trông không khác mấy so với trăng tròn bình thường. Sự khác biệt về kích thước biểu kiến của nó so với trăng tròn bình thường là không đáng kể", chuyên gia cho biết.