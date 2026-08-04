Người Việt tò mò khám phá Singapore theo bộ ‘kim chỉ nam’ vừa quen vừa lạ

ẢNH: TIME OUT

Thói quen lên kế hoạch du lịch của du khách Việt đang dần thay đổi. Thay vì để các địa chỉ yêu thích nằm rải rác trong ghi chú, tin nhắn hay ảnh chụp màn hình, nhiều người chuyển sang sử dụng Google Maps Pin List để tập hợp nhà hàng, quán cà phê, điểm tham quan và những khu phố muốn khám phá trên cùng một bản đồ.



Mỗi danh sách có thể được lưu lại, cập nhật và chia sẻ với người đồng hành. Quan trọng hơn, Pin Lists không đặt du khách vào một lịch trình cố định, mà mở ra không gian để họ tự lựa chọn nơi muốn đến, nhịp độ di chuyển và những trải nghiệm phù hợp với sở thích riêng.

Với quy mô nhỏ gọn, giao thông thuận tiện cùng nhiều khu phố mang bản sắc khác nhau, Singapore phù hợp với cách lên kế hoạch linh hoạt này. Qua những Pin Lists được tuyển chọn từ trải nghiệm thực tế, các nhà sáng tạo nội dung Việt đang gợi mở thêm nhiều góc nhìn về đảo quốc, từ chuyến đi gia đình, hành trình ẩm thực đến những lát cắt gần gũi hơn với đời sống địa phương.

Kể chuyện Đảo quốc sư tử qua lăng kính cá nhân

Cùng một Singapore, mỗi người lại lưu giữ những tọa độ khác nhau, tùy vào người đồng hành, sở thích và điều họ muốn tìm kiếm trong chuyến đi.

Với các gia đình có con nhỏ, bài toán du lịch luôn là sự cân bằng giữa di chuyển thuận tiện, khu vui chơi an toàn và không gian thư giãn cho cha mẹ. Thông qua bộ ghim địa điểm của Gia đình Cam Cam và Ly Lê, các bậc phụ huynh dễ dàng tìm thấy những hành trình giúp các thành viên thực sự tận hưởng cùng nhau.

Mỗi điểm đến là một dịp để cả gia đình cùng khám phá và lưu giữ những kỷ niệm riêng tại Singapore ẢNH: LY LÊ

"Mỗi lần đi du lịch cùng gia đình, điều mình nhớ nhất luôn là những nơi cả nhà đã thật sự có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Vì vậy, mình chọn đưa vào Google Maps Pin List những địa điểm mà mình chắc chắn sẽ muốn quay lại cùng gia đình. Hy vọng danh sách này sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm ý tưởng cho chuyến đi Singapore thật nhiều kỷ niệm", Blogger Ly Lê chia sẻ.



Ở một góc nhìn khác, Singapore dưới lăng kính của Ăn Sập Sài Gòn lại hiện lên qua hương vị và nhịp sống thường nhật. Tích lũy sau nhiều lần ghé thăm, Pin List của chàng creator tập hợp những trung tâm ăn uống nhộn nhịp, các món ăn sáng truyền thống đến những quán ăn gia truyền ẩn mình trong ngõ ngách. Mỗi tọa độ không chỉ trả lời câu hỏi "ăn gì, ở đâu", mà còn như một cuốn nhật ký dẫn dắt du khách hòa mình vào nhịp sống của người bản địa.

"Mỗi lần đến Singapore, mình lại có thêm vài địa điểm muốn quay lại, từ những quán ăn ngon, góc phố thú vị đến những trải nghiệm đáng nhớ. Pin List này là nơi mình lưu lại những điểm đến yêu thích sau nhiều lần khám phá. Hy vọng danh sách này sẽ mang đến thêm gợi ý hay để mọi người lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, rồi tự tạo nên một Pin List mang dấu ấn riêng", Creator Ăn Sập Sài Gòn cho biết

Các khu phố giàu bản sắc là những điểm ghim lý tưởng cho du khách muốn khám phá Singapore theo nhịp riêng ẢNH: LITTLE STEPS ASIA

Bên cạnh những biểu tượng quen thuộc như Marina Bay Sands hay Sentosa, Singapore còn có nhiều khu phố sáng tạo, cửa hàng địa phương, quán cà phê và không gian văn hóa mang cá tính riêng. Qua các Pin Lists của Huy Linh Tinh, Trân Nguyễn và Ngô Thế Anh, du khách được gợi ý tìm đến New Bahru, Ann Siang Hill, Tiong Bahru hay Alexandra Village. Mỗi nơi mang một nhịp điệu khác biệt, phù hợp với những người muốn bước ra khỏi tuyến tham quan quen thuộc và dành thêm thời gian để cảm nhận thành phố.



Từ bản đồ cảm hứng đến hành trình được cá nhân hóa cùng Google Maps Pin Lists

Điểm thú vị của Google Maps Pin Lists là người dùng không cần sao chép nguyên vẹn một lịch trình có sẵn. Mỗi danh sách có thể được xem như điểm xuất phát để tiếp tục bổ sung và điều chỉnh.

Du khách có thể lưu một Pin List dành cho gia đình, thêm vài địa chỉ từ danh sách ẩm thực, lựa chọn khu phố muốn khám phá rồi sắp xếp lại dựa trên thời gian, ngân sách và người đồng hành. Những gợi ý từ nhiều nhà sáng tạo nội dung nhờ đó được kết nối thành một hành trình mới.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với những người lần đầu đến Singapore, khi lượng thông tin trên mạng có thể khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. Chị Thái Mỹ Như (TP.HCM) chia sẻ dưới một bài đăng du lịch: "Mình đang chuẩn bị đi Singapore lần đầu nên Pin List này đến đúng lúc luôn. Đỡ phải tìm từng địa điểm từ đầu, mình chỉ cần lưu về rồi thêm những chỗ mình muốn ghé nữa là đã có ngay danh sách theo đúng ý mình".

Khi những trải nghiệm cá nhân được kết nối, bản đồ của người đi trước trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình tiếp theo. Mỗi người lại tiếp tục thêm vào những tọa độ mới, để cùng một Singapore được nhìn thấy qua nhiều góc độ khác nhau.

Nếu bạn cũng đang lên kế hoạch cho Singapore, danh sách My Singapore Favourites là một điểm khởi đầu lý tưởng để bắt đầu thiết kế bản đồ du lịch cho riêng mình.